Оптовые цены на красную икру упали на 25%, но это ненадолго
Всероссийская ассоциация рыбопромышленников: Красная икра подешевела на 25%
Красная икра подешевела на 25%. Обложка © ТАСС / Сергей Красноухов
Цены на красную икру в регионах Дальнего Востока упали на 25%. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. Участники рынка рассказали, что это произошло из-за удачной лососёвой путины: она вошла в число рекордных за всю историю наблюдений.
Хороший вылов лососёвых, и прежде всего горбуши, привёл к снижению оптовой цены на икру до 3,5 тысячи рублей, что на четверть меньше, чем год назад. При этом цены на икру в магазинах, как пишет РБК, тоже начали реагировать на увеличение производства. Так, с 1 октября по 12 ноября 2023 года средняя стоимость деликатеса в рознице в целом по стране снизилась на 4% к прошлому году — до шести тысяч рублей за килограмм. Но чем ближе к Новому году, тем она будет дороже: на стоимости может сказаться ажиотаж, предупреждают эксперты.
Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на сладких подарках к Новому году. Эксперты убеждены: лучше купить ребёнку 100 граммов качественных конфет, чем килограмм дешёвых, но с плохим составом. Можно положить чуть меньше сладостей и заменить их на раскраску, например. Стоимость будет дешевле, а эмоции те же.