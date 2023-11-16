Оптовые цены на красную икру упали на 25%, но это ненадолго

Хороший вылов лососёвых, и прежде всего горбуши, привёл к снижению оптовой цены на икру до 3,5 тысячи рублей, что на четверть меньше, чем год назад. При этом цены на икру в магазинах, как пишет РБК, тоже начали реагировать на увеличение производства. Так, с 1 октября по 12 ноября 2023 года средняя стоимость деликатеса в рознице в целом по стране снизилась на 4% к прошлому году — до шести тысяч рублей за килограмм. Но чем ближе к Новому году, тем она будет дороже: на стоимости может сказаться ажиотаж, предупреждают эксперты.