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16 ноября, 07:43

Оптовые цены на красную икру упали на 25%, но это ненадолго

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников: Красная икра подешевела на 25%

<p>Красная икра подешевела на 25%. Обложка © ТАСС / Сергей Красноухов</p>

Красная икра подешевела на 25%. Обложка © ТАСС / Сергей Красноухов

Цены на красную икру в регионах Дальнего Востока упали на 25%. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. Участники рынка рассказали, что это произошло из-за удачной лососёвой путины: она вошла в число рекордных за всю историю наблюдений.

Хороший вылов лососёвых, и прежде всего горбуши, привёл к снижению оптовой цены на икру до 3,5 тысячи рублей, что на четверть меньше, чем год назад. При этом цены на икру в магазинах, как пишет РБК, тоже начали реагировать на увеличение производства. Так, с 1 октября по 12 ноября 2023 года средняя стоимость деликатеса в рознице в целом по стране снизилась на 4% к прошлому году — до шести тысяч рублей за килограмм. Но чем ближе к Новому году, тем она будет дороже: на стоимости может сказаться ажиотаж, предупреждают эксперты.

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Марина Калегина
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