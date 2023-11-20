Сахалинские пограничники изъяли у браконьеров партию трепанга на 7,2 млн рублей

В Корсаковском районе на юге Сахалина задержаны браконьеры с крупной партией трепанга на сумму свыше 7,2 миллиона рублей. Об этом сообщило региональное пограничное управление ФСБ России. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

"После закрепления и оценки доказательной базы в отношении задержанных будет принято правовое решение. В действиях граждан РФ усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов)", — рассказали в ведомстве.

У браконьеров конфисковано 5305 живых экземпляров трепанга общим весом 320 килограммов. Весь улов выпущен обратно в озеро Буссе. На месте преступления пограничники обнаружили автомобиль, резиновую лодку и водолазное снаряжение.