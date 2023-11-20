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20 ноября, 04:50

Сахалинские пограничники изъяли у браконьеров партию трепанга на 7,2 млн рублей

В Корсаковском районе на юге Сахалина задержаны браконьеры с крупной партией трепанга на сумму свыше 7,2 миллиона рублей. Об этом сообщило региональное пограничное управление ФСБ России. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

"После закрепления и оценки доказательной базы в отношении задержанных будет принято правовое решение. В действиях граждан РФ усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов)", — рассказали в ведомстве.

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У браконьеров конфисковано 5305 живых экземпляров трепанга общим весом 320 килограммов. Весь улов выпущен обратно в озеро Буссе. На месте преступления пограничники обнаружили автомобиль, резиновую лодку и водолазное снаряжение.

Ранее Лайф писал, что пограничники ФСБ спасли дельфина, попавшего в сети браконьеров в Азовском море. Также на свободу были выпущены занесённые в Красную книгу белуга, осётр и севрюга. Общая сумма ущерба составила два миллиона рублей.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Лариса Сафронова
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