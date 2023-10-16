Как ограничение на импорт рыбы из Японии отразится на россиянах, объяснил эксперт

Временное ограничение на импорт рыбы и морепродуктов из Японии не сильно скажется на российском рынке. Как отметил эксперт ресторанного рынка Андрей Рябечков, наша страна уже обеспечивает себя практически всеми основными видами этой продукции. К примеру, желтохвост, то есть японская сериола, или лакерда, ловится на Сахалине.

По данным Минсельхоза за 2022 год, уровень самообеспечения России рыбой достиг 153%. Такой показатель демонстрирует, что РФ полностью удовлетворяет потребности и продаёт морепродукты другим государствам. Как отмечает "Вечерняя Москва", наша страна получила 6,1 миллиарда долларов за экспорт. Как правило, ввозят мороженую рыбу, ракообразных и моллюсков. Кроме того, в Россию поставляют икру и консервированную рыбу. В Россельхознадзоре отметили, что импорт из Японии достаточно незначителен, так как за 2022-й он не превысил 192 тонны.