Как ограничение на импорт рыбы из Японии отразится на россиянах, объяснил эксперт
Эксперт Рябечков: Запрет импорта рыбы из Японии не повлияет на российский рынок
Временное ограничение на импорт рыбы и морепродуктов из Японии не сильно скажется на российском рынке. Как отметил эксперт ресторанного рынка Андрей Рябечков, наша страна уже обеспечивает себя практически всеми основными видами этой продукции. К примеру, желтохвост, то есть японская сериола, или лакерда, ловится на Сахалине.
По данным Минсельхоза за 2022 год, уровень самообеспечения России рыбой достиг 153%. Такой показатель демонстрирует, что РФ полностью удовлетворяет потребности и продаёт морепродукты другим государствам. Как отмечает "Вечерняя Москва", наша страна получила 6,1 миллиарда долларов за экспорт. Как правило, ввозят мороженую рыбу, ракообразных и моллюсков. Кроме того, в Россию поставляют икру и консервированную рыбу. В Россельхознадзоре отметили, что импорт из Японии достаточно незначителен, так как за 2022-й он не превысил 192 тонны.
Как сообщал Лайф, с 16 октября Россельхознадзор следом за Китаем ввёл временное ограничение на импорт рыбной продукции из Японии. Это произошло после сброса в океан очищенной от радиации воды с АЭС "Фукусима-1". В ведомстве сообщили, что ограничение будет действовать до предоставления информации о подтверждении безопасности продуктов водного промысла.
ТАСС / Михаил Терещенко