Россия вводит временное ограничение на импорт рыбы и морепродуктов из Японии

С 16 октября Россельхознадзор следом за Китаем вводит временное ограничение на импорт рыбной продукции из Японии. В ведомстве пояснили, что оно будет действовать до предоставления информации о подтверждении безопасности продуктов водного промысла.

"Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии", — сказано в сообщении ведомства.

Временное ограничение будет действовать также до соответствия японской рыбной продукции требованиям Евразийского экономического союза. Уточняется, что морепродукты отдельно проверят специалисты Россельхознадзора.