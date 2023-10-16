Регион

Уведомления отключены

16 октября, 10:15

Россия вводит временное ограничение на импорт рыбы и морепродуктов из Японии

С 16 октября Россельхознадзор следом за Китаем вводит временное ограничение на импорт рыбной продукции из Японии. В ведомстве пояснили, что оно будет действовать до предоставления информации о подтверждении безопасности продуктов водного промысла.

"Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии", — сказано в сообщении ведомства.

Япония начала сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1"

Япония начала сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1"

Временное ограничение будет действовать также до соответствия японской рыбной продукции требованиям Евразийского экономического союза. Уточняется, что морепродукты отдельно проверят специалисты Россельхознадзора.

Ранее Лайф писал о том, что стоимость рыбных блюд в ресторанах может вырасти из-за увеличения цен на саму рыбу. Об этом рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Японские рыбаки так и не смогли начать промышленный вылов рыбы у Южных Курил

Японские рыбаки так и не смогли начать промышленный вылов рыбы у Южных Курил

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Россельхознадзор
  • Япония
  • Мировая экономика
  • Потребительский рынок
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров