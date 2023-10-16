Россия вводит временное ограничение на импорт рыбы и морепродуктов из Японии
С 16 октября Россельхознадзор следом за Китаем вводит временное ограничение на импорт рыбной продукции из Японии. В ведомстве пояснили, что оно будет действовать до предоставления информации о подтверждении безопасности продуктов водного промысла.
"Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии", — сказано в сообщении ведомства.
Временное ограничение будет действовать также до соответствия японской рыбной продукции требованиям Евразийского экономического союза. Уточняется, что морепродукты отдельно проверят специалисты Россельхознадзора.
Ранее Лайф писал о том, что стоимость рыбных блюд в ресторанах может вырасти из-за увеличения цен на саму рыбу. Об этом рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
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