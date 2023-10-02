Японские рыбаки так и не смогли начать промышленный вылов рыбы у Южных Курил
NHK: Япония не смогла договориться с РФ о рыбном промысле у юга Курил
Японские рыбаки до сих пор не могут начать промысел рыбы у Южных Курильских островов, так как власти страны не смогли договориться об этом с Россией, пишет NHK.
Так, вылов однопёрого терпуга в этом районе начинается в середине сентября, однако в текущем году рыбаки могут ловить его только в японских водах. Кроме того, не решён вопрос промысла осьминога, который начинается немногим позже — в середине октября.
Напомним, 7 июня 2022 года стало известно, что Россия приостанавливает соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов от 1998 года. Как отмечала официальный представитель МИД РФ, решение будет действовать, пока Токио не исполнит свои финансовые обязательства. А в январе дипломат заявляла, что Москва не может согласовать консультации по промыслу из-за введённых Японией антироссийских мер.
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