Японские рыбаки так и не смогли начать промышленный вылов рыбы у Южных Курил

Японские рыбаки до сих пор не могут начать промысел рыбы у Южных Курильских островов, так как власти страны не смогли договориться об этом с Россией, пишет NHK.

Так, вылов однопёрого терпуга в этом районе начинается в середине сентября, однако в текущем году рыбаки могут ловить его только в японских водах. Кроме того, не решён вопрос промысла осьминога, который начинается немногим позже — в середине октября.