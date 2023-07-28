Пограничники ФСБ спасли дельфина, попавшего в сети браконьеров в Азовском море

Пограничники в Ростовской области спасли дельфина, попавшего в сети браконьеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.







Внимание сотрудников ведомства привлекли два рыбака, при осмотре у которых были обнаружены сети длиной 90 метров. Орудия лова оказались пустыми, однако это не спасло мужчин от административных дел по статье "Нарушение правил, регламентирующих рыболовство". Кроме того, пограничники наткнулись ещё на 34 сети, куда угодили более 150 рыб.

"В ходе осуществления траления в акватории Таганрогского залива Азовского моря выявлено 34 сети общей длиной 850 метров. В естественную среду обитания выпущен азовский дельфин и рыба частиковых видов", — говорится в сообщении.

Также на свободу выпущены занесённые в Красную книгу белуга, осётр и севрюга. Общая сумма ущерба, причинённого браконьерами, оценивается в два миллиона рублей.