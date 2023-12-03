Жительница Омска отправила интернет-ведьме 6 килограммов золота ради чистки ауры

Жительница Омска отправила интернет-ведьме все свои золотые украшения ради "чистки ауры", а когда спохватилась, даже не смогла добиться возбуждения уголовного дела. По данным SHOT, под влияние тёмных сил попала 40-летняя женщина, которой в одной из социальных сетей написала некая потомственная колдунья Розанна.

Та начала пугать свою жертву якобы негативной энергией в ауре, порчей и ещё кучей страшных "диагнозов". Доверчивая женщина сразу заявила о готовности избавиться от напасти, на что получила простую инструкцию: собрать все золотые украшения и прислать своей "спасительнице". Розанна объяснила это тем, что золото — это якобы мрачный, негативный металл и пока он рядом, почистить ауру не получится.

Всего Елена собрала шесть килограммов украшений на общую сумму в 2,1 миллиона рублей, после чего отправила всё это в подмосковный город Щёлково. Однако сразу после похода на почту аура, по словам колдуньи, автоматически очистилась и никакие обряды уже не были нужны. Чары с жительницы Омска сразу спали, и она потребовала свои драгоценности назад.

Но Розанна заявила, что вернёт драгоценности только за деньги — 430 тысяч рублей. Елена согласилась и потребовала ювелирку вперёд, после чего получила только один килограмм украшений. Жертва проверила трек-номер и узнала, что ведьма сделала отправление из подмосковных Мытищ. Она пошла в полицию, но там ей отказали, мол, состава преступления в действиях колдуньи нет.