Бывшая "мисс Москва" отдала мошеннику более миллиона рублей за место в конкурсе "Мисс мира"

Модель решила попробовать блеснуть на международном конкурсе "Мисс мира", но поняла, что ей нужна помощь. Пролистав записную книжку, она обратилась к некоему Антону — бывшему кастинг-директору конкурса "Мисс Екатеринбург". Тот работать бесплатно не захотел и запросил задаток в размере одного миллиона рублей. Девушка на его условия согласилась и перевела деньги.

Видимо, Алеся сильно хотела славы, так как её не смутила даже сомнительная репутация Антона. Про него давно ходили не самые лучшие слухи. Например, однажды он пообещал отправить девушек на зарубежный конкурс и, собрав деньги за костюмы и авиабилеты, просто пропал. Подобное же случилось и с Алесей. Причём, по словам девушки, сумма, которую она отдала продюсеру, на самом деле намного больше.