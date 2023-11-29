Бывшая "мисс Москва" отдала мошеннику более миллиона рублей за место в конкурсе "Мисс мира"
Продюсер обманул бывшую "мисс Москва", пообещав место в конкурсе "Мисс мира"
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Продюсер обманул бывшую "мисс Москва" Алесю Семеренко на крупную сумму. Девушка лишилась более миллиона рублей и подала заявление в полицию, сообщает kp.ru.
Модель решила попробовать блеснуть на международном конкурсе "Мисс мира", но поняла, что ей нужна помощь. Пролистав записную книжку, она обратилась к некоему Антону — бывшему кастинг-директору конкурса "Мисс Екатеринбург". Тот работать бесплатно не захотел и запросил задаток в размере одного миллиона рублей. Девушка на его условия согласилась и перевела деньги.
Видимо, Алеся сильно хотела славы, так как её не смутила даже сомнительная репутация Антона. Про него давно ходили не самые лучшие слухи. Например, однажды он пообещал отправить девушек на зарубежный конкурс и, собрав деньги за костюмы и авиабилеты, просто пропал. Подобное же случилось и с Алесей. Причём, по словам девушки, сумма, которую она отдала продюсеру, на самом деле намного больше.
Напомним, Алеся Семеренко в возрасте 24 лет одержала победу в конкурсе "Мисс Москва – 2018". Однако корону девушке пришлось носить совсем недолго. Впервые в истории победительницу лишили короны из-за несоблюдения условий договора. Как рассказала продюсер конкурса, финалистка не выходила на связь и не появлялась на мероприятиях, хотя была обязана по соглашению сторон. После сообщалось, что Алеся вернула организаторам сломанную корону, однако сама она все обвинения опровергла. Титул при этом был передан вице-мисс Ксении Паленовой.