Идею лишать операторов лицензии за пропуск звонков от мошенников назвали здравой

Решение Генпрокуратуры и Роскомнадзора ужесточить наказание для операторов мобильной связи за пропуск звонков от мошенников является "здравым и справедливым". Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал адвокат Андрей Алёшкин.

"Блокирования номеров или негативные отзывы должны приводить к невозможности работы таких call-центров или операторов, которые неспособны фиксировать нежелательные звонки", — пояснил эксперт.