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8 декабря, 02:50

Идею лишать операторов лицензии за пропуск звонков от мошенников назвали здравой

Адвокат Алёшкин: Оператор связи должен отслеживать пользование своими номерами

Решение Генпрокуратуры и Роскомнадзора ужесточить наказание для операторов мобильной связи за пропуск звонков от мошенников является "здравым и справедливым". Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал адвокат Андрей Алёшкин.

"Блокирования номеров или негативные отзывы должны приводить к невозможности работы таких call-центров или операторов, которые неспособны фиксировать нежелательные звонки", — пояснил эксперт.

В Подмосковье наивный медик взял огромный кредит и отдал деньги мошенникам

В Подмосковье наивный медик взял огромный кредит и отдал деньги мошенникам

Ранее Лайф писал, что телефонные мошенники "развели" скрипачку оркестра Спивакова и актрису дубляжа Светлану Степченко. Женщина перевела им почти 600 тысяч рублей.

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Freepik / Drobotdean

Лариса Сафронова
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