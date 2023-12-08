Идею лишать операторов лицензии за пропуск звонков от мошенников назвали здравой
Адвокат Алёшкин: Оператор связи должен отслеживать пользование своими номерами
Решение Генпрокуратуры и Роскомнадзора ужесточить наказание для операторов мобильной связи за пропуск звонков от мошенников является "здравым и справедливым". Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал адвокат Андрей Алёшкин.
"Блокирования номеров или негативные отзывы должны приводить к невозможности работы таких call-центров или операторов, которые неспособны фиксировать нежелательные звонки", — пояснил эксперт.
Ранее Лайф писал, что телефонные мошенники "развели" скрипачку оркестра Спивакова и актрису дубляжа Светлану Степченко. Женщина перевела им почти 600 тысяч рублей.
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