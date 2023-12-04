Аферисты развели актрису, подарившую голос Пончику в "Незнайке на Луне"

Скрипачка из оркестра имени Владимира Спивакова, актриса дубляжа, озвучившая Пончика в "Незнайке на Луне", Светлана Степченко стала жертвой телефонных мошенников. Как сообщает SHOT, злоумышленники обманули её почти на 600 тысяч рублей.

По информации телеграм-канала, 58-летней актрисе позвонил мужчина и представился сотрудником ФСБ. Он заявил, что с банковского счёта Степченко якобы попытались перевести деньги на Украину. Чтобы решить проблему, аферист заверил, что сотрудники Банка России вскоре свяжутся с актрисой и объяснят, что делать дальше. После этого "представители ЦБ" позвонили пострадавшей и сообщили, что на её имя якобы оформили кредит на 600 тысяч рублей. Они объяснили, что необходимо взять ещё один кредит и перевести деньги на определённый счёт, чтобы ни одна копейка не утекла к мошенникам.

После этого Степченко как ни в чём не бывало оформила заём, сняла наличку и положила денежные средства на подставной счёт. Уже вернувшись домой, она осознала, что стала жертвой аферистов. Скрипачка сразу же обратилась в полицию. Общий ущерб составил 595 тысяч рублей, в настоящее время проводится проверка, мошенников разыскивают.

Актриса дубляжа Светлана Степченко озвучивала персонажей советских и российских мультфильмов "Приключения пингвинёнка Лоло", "Ёжик должен быть колючим?", "Серый волк энд Красная Шапочка", "Умная собачка Соня", "Незнайка на Луне". Сейчас она является концертмейстером группы альтов Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.