Эксклюзив Лайфа: Нейросеть переписала сказку "Морозко", и такого сюжета вы точно не ожидаете
Нейросеть — удивительный инструмент. Она и картинки сгенерирует и рассказ перепишет. Кстати, именно с русской знаменитой сказкой редакция Лайфа решила поэкспериментировать. Встречайте новую версию, созданную искусственным интеллектом!
Какой получилась бы сказка "Морозко", сгенерированная нейросетью? Кадр © "Морозко". Режиссёр Александр Роу, сценарист Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk.ru
Чем чаще мы пользуемся нейросетями, тем больше их обучаем. Вспомните, ещё совсем недавно искусственный интеллект не умел практически ничего: ни картинки генерировать, ни тексты переписывать нормально. Но сегодня прогресс уже заметен! Лайф попросил нейросеть переписать всем нам известную сказку "Морозко". И вот какой неожиданный сюжетный поворот получился.
"Было однажды на свете зимнее царство, где правил могущественный Морозко. Он был хозяином лесов, рек и озёр, и все жители царства боялись его сильной воли.
Но однажды в лесу произошло чудо — на полянке появилась прекрасная девушка, которая звала себя Весной. Морозко был поражён её красотой и добротой и решил помочь девушке в её нелёгком деле — оживить зимнюю природу.
Иллюстрация к альтернативной сказке "Морозко" © Kandinsky
Они отправились вместе по лесу, и Морозко показал Весне все свои тайны. Она узнала, как заставить снег таять и как расцветать цветам. И они вместе превратили зимний лес в весенний сад.
Но когда наступила осень, Весна должна была уйти. Морозко был грустен, но он понимал, что таков порядок природы. И он дал Весне подарок — кристальную снежинку, которая никогда не растает.
Морозко дарит Весне снежинку, которая не растает. Иллюстрация © Kandinsky
С тех пор каждую весну Морозко ждёт Весну, чтобы вместе с ней создавать новые чудеса природы. И они стали лучшими друзьями, которые никогда не забудут друг друга.
Эта история напоминает нам, что даже самые разные люди могут стать друзьями и помогать друг другу. И природа — это прекрасный и непредсказуемый мир, который всегда готов нас удивлять своими чудесами".
А вам понравилась альтернативная версии сказки "Морозко"?
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