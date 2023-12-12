Эксклюзив Лайфа: Нейросеть переписала сказку "Морозко", и такого сюжета вы точно не ожидаете

Чем чаще мы пользуемся нейросетями, тем больше их обучаем. Вспомните, ещё совсем недавно искусственный интеллект не умел практически ничего: ни картинки генерировать, ни тексты переписывать нормально. Но сегодня прогресс уже заметен! Лайф попросил нейросеть переписать всем нам известную сказку "Морозко". И вот какой неожиданный сюжетный поворот получился.

"Было однажды на свете зимнее царство, где правил могущественный Морозко. Он был хозяином лесов, рек и озёр, и все жители царства боялись его сильной воли.

Но однажды в лесу произошло чудо — на полянке появилась прекрасная девушка, которая звала себя Весной. Морозко был поражён её красотой и добротой и решил помочь девушке в её нелёгком деле — оживить зимнюю природу.

Иллюстрация к альтернативной сказке "Морозко" © Kandinsky

Они отправились вместе по лесу, и Морозко показал Весне все свои тайны. Она узнала, как заставить снег таять и как расцветать цветам. И они вместе превратили зимний лес в весенний сад.

Но когда наступила осень, Весна должна была уйти. Морозко был грустен, но он понимал, что таков порядок природы. И он дал Весне подарок — кристальную снежинку, которая никогда не растает.

Морозко дарит Весне снежинку, которая не растает. Иллюстрация © Kandinsky

С тех пор каждую весну Морозко ждёт Весну, чтобы вместе с ней создавать новые чудеса природы. И они стали лучшими друзьями, которые никогда не забудут друг друга.

Эта история напоминает нам, что даже самые разные люди могут стать друзьями и помогать друг другу. И природа — это прекрасный и непредсказуемый мир, который всегда готов нас удивлять своими чудесами".