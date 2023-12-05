"Не парь мне мозг": Нейросеть проиллюстрировала 12 знакомых каждому крылатых фраз

Недавно исследователи обучили нейросеть распознавать и иллюстрировать известные фразы. Дашь задание: "Нарисуй фразу "Ногу свело", и искусственный интеллект, подумав, выдаёт смешную картинку с ногами. Подобным интересным экспериментом, иллюстрируя разные разговорные фразы и крылатые выражения, занялся ИИ-энтузиаст на канале "Нейросеть for Fun". Показываем его самые удачные и смешные результаты.

Иллюстрация © t.me / Нейросеть for Fun

И гордо открывает тему так называемый сын маминой подруги. Если кто вдруг не знает, то парнишка — пример для подражания, который появляется во время ссор с родителями. Мифический знакомый обладает, по мнению говорящего, всеми положительными качествами, которых так не хватает у "обвиняемого". Также "сын маминой подруги" часто ставится примером кому-либо. И вот как нейросеть представила данную фразу. Получился вполне успешный мужчина. На такого действительно стоит ровняться.

Следом уютно расположилась иллюстрация дамских ног на... курочках? Хочется, глядя на эту картинку, почему-то сказать, что цыплят по осени считают. Но зашифрована нейросетью тут фраза "Ходить на цыпочках".

Иллюстрация © t.me / Нейросеть for Fun

Бабушка и внук смотрят на яйца — какое знаменитое выражение притаилось, как думаете? Может, "яйцо курицу не учит"? Близко, но всё же нет. Так искусственный интеллект изобразил фразу "Не учи учёного". Видимо, отталкивался от распространённого представления, что мудрее тот, кто старше.

Иллюстрация © t.me / Нейросеть for Fun

Далее с помощью нейросети получилось посмотреть, как же выглядит тот самый "склад ума", о котором часто говорят. Светло, уютно, наверное, ещё и тепло...

Иллюстрация © t.me / Нейросеть for Fun

Из одного помещения мы плавно перемещаемся в другое. Не нужно долго думать, чтобы понять — тут точно зашифрована фраза "Слон в посудной лавке".

Иллюстрация © t.me / Нейросеть for Fun

Кучка мусора, которая смотрит? Кто-то выкинул глаза? Нет-нет! Таким образом искусственный интеллект обыграл всем нам знакомую фразу "Мешки под глазами"... просто получилось как-то слишком буквально.

Иллюстрация © t.me / Нейросеть for Fun

Обычно следующее выражение применимо к очень надоедливым личностям, которые так и норовят втюхать что-то бесполезное или склонить к нежелательным действиям. И слова "нет" они не слышат, только усиленнее продолжают наседать. И вот хочется таким сказать: "Хватит мне мозг парить"! Иллюстрация ниже как раз этого события.

Иллюстрация © t.me / Нейросеть for Fun

Если кто-то вдруг хотел завязать с работой в офисе и пойти на "вольные хлеба", то можете заранее посмотреть, как будете при этом выглядеть. Очень даже очаровательные и румяные булочки.

Иллюстрация © t.me / Нейросеть for Fun

А если когда-то задумывались о том, как выглядят "отношения на расстоянии", то вот вам наглядная иллюстрация от нейросети. И как точно подмечено, что один всегда чувствует себя менее значимым, что ли...

Иллюстрация © t.me / Нейросеть for Fun

Милые собачки в костюмах, хотя Хэллоуин давно прошёл, что это за фраза? Подсказываем: появляется во время ссор обычно... ведь тогда посылают человека к "чертям собачьим". Вот такими они оказались милыми.

Иллюстрация © t.me / Нейросеть for Fun

Все мы знаем это противное чувство, когда в ноге колет. И теперь можно заодно выяснить, как наглядно, по версии искусственного интеллекта, выглядит выражение "Ногу свело". Хотя тут сапог скорее, но неважно!

Иллюстрация © t.me / Нейросеть for Fun

Нет, это не Альбус Дамблдор, пытающийся воскресить Гарри Поттера после вечеринки в субботу. Хотя... может, и он. Не знаем, сработает ли заклинание волшебника, но именно так нейросеть представляет себе фразу "Соберись, тряпка".