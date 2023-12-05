4 установки в воспитании, которыми родители обрекли нас на бедность

В нашей жизни с ранних лет мы впитываем информацию и усваиваем ценности родителей. Это естественно. Однако некоторые убеждения, которые они передают, могут оказывать отрицательное влияние на финансовое будущее человека. Рассмотрим четыре главные установки, которые обрекают на бедность.

1. Вечное "денег нет"

Как избежать установок, которые приводят к финансовым проблемам. Фото © Freepik / Peoplecreations

Если ребёнок постоянно слышит от родителей, что у них нет денег, и это причина, почему он не получает желаемого, то быть беде. В результате человек будет на подсознательном уровне убеждён, что без огромных капиталов он ничего не получит. Даже пытаться не стоит. Просто ради информации: это, конечно, не так. Если сейчас действительно нет денег, лучше объяснить это ребёнку другими формулировками. Например, сказать: "У меня есть деньги только на еду" или "Сейчас мы не готовы это купить. Давай запланируем поход в магазин на следующий месяц". Важно объяснить малышу, почему вы покупаете именно продукты, а не новую игрушку.

2. "Рано тебе ещё про деньги думать"

Как родительские слова влияют на наше финансовое будущее. Фото © Shutterstock

Говорить ребёнку, что ему ещё рано думать о деньгах, — крайне сомнительное решение. Можно и нужно учить уже с раннего детства, как управлять финансами и планировать свои расходы. Родители как раз в силах развить у ребёнка здоровые привычки, объяснить, как бережно относиться к деньгам и распределять их.

Такой подход поможет развить ответственное отношение к финансовым решениям и научит принимать информированные решения. Начать стоит с самых простых понятий вроде сбережений и планирования. Так, можно наглядным путём показать малышу, что деньги не появляются из воздуха, а зарабатываются, что каждая покупка имеет свою стоимость.

Важно также помнить, что дети часто наблюдают за родителями и подражают их поведению. Если те сами демонстрируют хорошие финансовые привычки вроде планирования бюджета, сбережений и инвестирования, то и ребёнок будет следовать их примеру. Поэтому, вместо того чтобы говорить чаду, что ему ещё рано думать о деньгах, родители могут быть хорошими наставниками в финансовых вопросах.

3. "Не жили богато, нечего и начинать"

Из-за чего мы вырастаем с мышлением бедности: 4 главных убеждения. Фото © Shutterstock

Часто данная фраза используется в шутку, но даже в этом случае нужно понимать, что детям зачастую сложно разобраться в уровнях иронии взрослых. В итоге негативное влияние на будущее вашего чада обеспечено. Избегайте использования этой фразы даже в шутку. Наоборот, важно почаще напоминать ребёнку, что если он будет усердно работать над собой, то обязательно достигнет всех поставленных целей и вся его жизнь будет складываться так, как он хочет.

4. "Здесь ничего твоего нет, вот заработаешь — будет"

4 установки, которые обрекают нас на бедность. Фото © Shutterstock

Родители часто используют подобные фразы, не подозревая, какой урон они наносят. Дети, которые "ничего не имеют", стремятся уйти на заработки как можно раньше, без каких-либо навыков и умений. Вопрос: когда теперь получать все эти необходимые знания, чтобы стать высокооплачиваемым специалистом? Вот тут-то и загвоздка!