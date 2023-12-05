Чем возбуждались наши предки? 6 самых пугающих афродизиаков в истории

В Древнем мире рождаемость имела огромное значение — для безопасности и для процветания как целой страны, так и отдельно взятой семьи. Но потребность в сексе однозначно выходила за рамки простой биологии. Люди веками изобретали способы повысить либидо с помощью ванн, массажей, эротической литературы и других способов из далёкого прошлого. Слово "афродизиак" произошло от имени Афродита — так звали богиню любви в Древней Греции. В средние века целители прописывали их парам, которые никак не могли зачать ребёнка. А одинокие женщины, стремившиеся обрести долгожданное счастье, свободно экспериментировали с применением этих средств на объектах своей страсти.

1. Пот гладиатора

Какие афродизиаки использовали люди в древности. Фото © Shutterstock

Гладиаторы считались звёздами спорта Древнего мира и эталоном мужской силы, поэтому всё, что было связано с ними, от оружия до выделений, пользовалось большим спросом. Пот гладиаторов собирали и продавали всем желающим. У одержимых чистотой римлян был специальный инструмент, предназначенный для сбора испарины. В банях рабы скребли кожу бойцов стригилем, который собирал пот и грязь. Поместив в бутылку всё, что удавалось наскрести, можно было получить неплохой товар. Употребление пота гладиаторов рассматривалось как разновидность симпатической магии. Гладиаторы были объектом сексуального желания для многих римских женщин, и, возможно, дамы хотели, чтобы их мужья были более похожими на бойцов на арене. Даже если вы где-то найдёте гладиатора в современном мире, пожалуйста, не заставляйте его поднимать руки и оголять подмышки. Это может быть опасно.

2. Пюре из червей и трав

В XVII веке в колониальном Нью-Мексико оседлые испанцы не только торговали с местным населением, но и постепенно перенимали их традиции и обычаи. Согласно записям инквизиции, многие женщины в то время были осуждены за колдовство — в частности, приготовление любовных зелий по рецептам индийцев. Некоторые из этих снадобий включали в себя пюре из червей, травы и жидкости организма. Приготовленные зелья нужно было растереть по груди того человека, любовь которого вы мечтали заполучить.

3. Шпанская мушка

Эти средства для возбуждения использовали наши предки. Фото © Shutterstock

Со времён древних греков ядовитое насекомое, известное как шпанская мушка, использовалось в составе любовных зелий. Представителей этого вида жуков-нарывников с почти сердцевидной головой и восьмичленистым брюшком высушивали и измельчали. А полученный порошок добавляли в снадобья. Долгое время считалось, что этот ингредиент способствует усилению эрекции. Однако впоследствии учёные выяснили, что он вызывает лишь образование красных волдырей по всему телу, невыносимый зуд и сильные желудочно-кишечные расстройства.

По слухам, именно от употребления шпанской мушки скончался король Сицилии — Фердинанд II Арагонский — в 1516 году. После смерти своей первой супруги Изабеллы он женился на молодой даме по имени Жермена де Фуа. Нежелание ударить в грязь лицом перед новой суженой, а также необходимость произвести на свет наследника мужского пола заставили монарха прибегнуть к помощи чудодейственных снадобий. Уже после его кончины были получены подтверждения, что в последние годы своей жизни Фердинанд регулярно принимал подозрительные эликсиры и зелья, в составе которых был порошок шпанской мушки.

4. Устрицы

По слухам, известный герой-любовник Казанова съедал на завтрак пятьдесят устриц, чтобы после ужина оказаться на высоте на любовном ложе. А в Древнем Риме это угощение было обязательным на оргиях, врачи прописывали его в качестве лекарства от импотенции. За что же так пострадали несчастные моллюски? Оказывается, всего лишь за внешний вид. Раскрытая устрица напоминает женские половые губы — вот и весь секрет.

5. Пирог "с секретом" возлюбленного

Почему предки решили, что лучший афродизиак — пот гладиатора и пюре из червей. Фото © Shutterstock

Средневековые европейцы предпочитали пользоваться жидкостями человеческого организма — в частности, объекта собственной любовной привязанности. Боимся представить, как именно добывали эти ингредиенты, но факт остаётся фактом: в Средневековье из уст в уста передавались "магические любовные рецепты" пирогов, состоящих из крови, пота и других человеческих выделений, принадлежащих вашему возлюбленному. Для усиления эффекта рекомендовалось также добавить волосы и кусочки кожи. Тогда верили, что, отведав такую выпечку, объект страсти незамедлительно влюбится по уши, разумеется, если вы ещё не успели их отрезать, чтобы использовать для начинки пирога.

6. Лук и чеснок

Многие рецепты древней медицины базируются на идее, что предметы, похожие внешне или побывавшие в непосредственном контакте, якобы образуют между собой сверхъестественную связь. Если у древнего грека болело сердце, он безумно радовался, когда находил растение, похожее на сердце, ведь это был намёк, что боги даровали ему лекарство. Именно поэтому греки связывали физическую близость с луковицами, ведь они по форме сильно напоминали им семенники.