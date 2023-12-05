7 эффективных способов очистить дом от сглаза и другой негативной энергии

Все мы хотим, чтобы наш дом был местом покоя и позитива. Но сглаз и негативная энергия могут достать даже в нашей "крепости". Делимся семью проверенными способами очистить дом от негатива.

1. Создайте чистоту в прихожей

Как защитить дом от сглаза: рабочие лайфхаки. Фото © Shutterstock

Входная зона — первое место, куда попадает негативная энергия в вашем доме. Поэтому важно поддерживать место в идеальной чистоте, чтобы она оттуда также легко уходила и не задерживалась. Уберите обувь с порога, установите придверный коврик и регулярно убирайте его. Разместите живые растения с обеих сторон от двери. И не забудьте посыпать поваренной солью полоску вдоль входной двери, чтобы защитить себя от сглаза.

2. Избавьтесь от сломанных вещей

Сломанные предметы в доме заполняют пространство негативной энергией. Если у вас есть испорченные или разбитые вещи, лучше избавиться от них сегодня же. Выбросьте вещицы или почините, если это возможно.

3. Расставьте зеркала по дому

Семь способов очистить дома от сглаза и негатива. Фото © Shutterstock

Зеркала могут помочь создать положительную атмосферу в доме. Расположите круглые зеркала в каждой комнате, кроме спальни. Они помогут отразить негативную энергию и очистить ваш разум от плохих мыслей. Полезно!

4. Избавьтесь от беспорядка

Чистота и порядок в доме играют важную роль в создании гармоничной атмосферы. Уберите все ненужные вещи, особенно важно навести порядок в шкафах. Слишком большое количество вещей может блокировать энергию и притягивать негатив. А на кухне эксперты советуют разместить банки и контейнеры для хранения, чтобы поддерживать порядок.

5. Сожгите шалфей от сглаза

Как очистить дом от сглаза и негативной энергии? Фото © Shutterstock

Шалфей издавна считается мощным средством очищения от негативной энергии. Зажгите связку сухого шалфея и, двигаясь по часовой стрелке от входной двери, очистите своё жилище. Дым растения поможет изгнать тёмные силы и защитит от сглаза.

6. Поместите колокольчики в доме

Звук колокольчиков имеет особую силу в очищении от негативной энергии. Позвените колокольчиком в каждом углу комнаты и в дверном проёме. Звуковые волны выводят негатив наружу, освобождая место для позитива.

7. Используйте в интерьере жёлтый цвет

Как очистить дом от сглаза и негативной энергии: 7 способов. Фото © Shutterstock

Жёлтый цвет — символ позитивной энергии и богатства. При выборе краски или новых обоев при следующем ремонте учитывайте этот факт. Покрасьте стены в жёлтый, чтобы привнести позитивную атмосферу в дом.