6 примеров лжи, которую мы продолжаем себе внушать, портя жизнь Узнайте, какие ложные убеждения мы продолжаем себе внушать, портя жизнь. Вероятно, вы удивитесь, ведь тоже используете обман на себе. Но какой именно? 4 декабря, 17:00 Freepik / wayhomestudio

Мы часто внушаем себе ложные убеждения, которые только портят жизнь. Эти установки ограничивают потенциал и мешают достичь счастья и успеха. Рассмотрим шесть примеров такой лжи, которую мы продолжаем себе внушать. Понимая эти ложные убеждения и осознавая их негативное влияние, мы сможем освободиться от них и начать жить полноценной и счастливой жизнью. Так как мы сами себе всё усложняем?

1. У меня жизнь сложнее, чем у других

6 примеров лжи, которую мы продолжаем себе внушать. Фото © Freepik / karlyukav

У каждого человека в жизни возникают трудности и кризисы. Жаль? Ну это как посмотреть. Когда мы сталкиваемся с новыми испытаниями, проблемами и сложностями, нам открывается возможность учиться, расти и преодолевать преграды. Этот процесс помогает расширять наши возможности и достигать новых вершин.

2. Оно само пройдёт

Жизнь в мечтах, прокрастинация и праздные фантазии временно могут помочь избежать жёсткой реальности. Но важно помнить, что, вечно откладывая решение проблемы, мы только усугубляем её. Чем дольше ждём манны небесной, тем сложнее становится найти решение и вернуться к спокойной, умеренной жизни. В итоге мы крадём себя драгоценное время.

3. Я слишком молод/стар

Освободитесь от ложных убеждений и достигните новых вершин. Фото © Freepik / prostooleh

Великие дела можно совершать в любом возрасте. Годы — не преграда для достижения целей. Важно помнить, что независимо от того, сколько нам лет, мы всегда можем стремиться к росту и развитию. И никогда не соглашаться с действительностью только из-за того, что написано в паспорте.

4. Просто я неудачник

Трудности и неудачи — это неотъемлемая часть жизни. Однако важно помнить, что мы сами определяем, как на них реагировать. Настоящее счастье не зависит от материального достатка, а является результатом принятых решений и внутреннего состояния. Мы можем извлекать уроки из неудач и использовать их в качестве толчка для личного роста и самосовершенствования.

5. Главное — идти за мечтой, и всё получится

Это какая-то установка из диснеевских мультиков. Мол, главное — верить и всё у вас будет прекрасно. Но иногда нужно всё-таки снять розовые очки и наконец столкнуться с реальностью. Нужно не только "идти за сердцем", но и не забывать о голове. Именно этот баланс помогает нам принимать рациональные и одновременно эмоционально значимые решения. Стремитесь к гармонии в принятии решений, учитывая все аспекты вашей личности.

6. У меня нет выбора

6 убеждений, которые мешают нам достичь счастья и успеха. Фото © Freepik / diana.grytsku

Выбор есть всегда и при любых обстоятельствах. Обычно, когда мы прибегаем к такой формулировке, просто не хотим предпринимать каких-либо действий. Легко винить других или судьбу в исходе событий. Но мы должны помнить, что сами несём ответственность за свою жизнь и действия. Принимая ответственность, мы обретаем силу и контроль над своей судьбой, что помогает преодолевать трудности и достигать успеха.

Ложные убеждения, которые мы продолжаем себе внушать, серьёзно влияют на полноценность жизни. Они ограничивают наш потенциал и мешают достигать счастья и успеха. Но ведь всё в наших руках? Вперёд — избавляться от вредных установок.

Авторы Сергей Трофимов