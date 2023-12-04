4 цепляющие цитаты Владимира Высоцкого о разрушающей и токсичной любви

В этом году исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого — гениального советского поэта, автора песен, актёра театра и кино. Звезде всегда очень хорошо давалась лирика "трагических мотивов". В этой статье мы посмотрим на деструктивные отношения глазами великого поэта.

1. О безразличии любимой

Владимир Высоцкий о неразделённой и изматывающей любви. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

"Я понимаю, как смешно искать в глазах ответ. В глазах, которым всё равно — я рядом или нет".

Наверное, большинство хотя бы раз в жизни либо сами сталкивались с безответной любовью, либо утешали страдающего друга, либо видели это горе в кино и романах — это распространённое чувство подарило миру множество произведений искусства. Неразделённая любовь кажется такой сильной и настоящей именно из-за своей боли. Видно, что Владимир Высоцкий ставит знак равенства между горячим чувством и страданиями, упиваясь нахлынувшими яркими эмоциями. Мы действительно сопереживаем поэту при прочтении строк о недосягаемой любви и где-то в них находим себя. Но, испытывая похожие эмоции, нужно вовремя задать себе вопрос: является ли она тогда действительно такой важной для нас или же это всё-таки чувство, возникшее из-за какой-то внутренней пустоты?

2. О ревности

Почему Высоцкий любил страдать в отношениях? Фото © ТАСС / Сергей Метелица

"Я сразу сузил круг твоих знакомств, Одел-обул и вытащил из грязи, Но за тобой тащился длинный хвост — Длиннющий хвост твоих коротких связей".

Печальные, но в то же время полные любви строки написаны человеком, который познал жизнь. Владимир Высоцкий здесь буквально тонет в гуще мелких житейских проблем. Он принимает все несовершенства своей возлюбленной, но с изменой смириться ему довольно трудно. Очень напоминает распространённую ситуацию, когда с виду приличный мужчина теряет голову от распущенной и наглой девицы. Он во что бы то ни стало вытаскивает её из плохой жизни и даёт всё самое лучшее. Но за этой девушкой, словно хвост, тянется её прошлое, которое не стереть из памяти. В этом никто не виноват, просто в один момент нужно трезво посмотреть на отношения, которые разрушают человека как личность, и принять для себя важное решение: стоят ли они моих нервов и здоровья?

3. О тех, кто причиняет боль

Цитаты Владимира Высоцкого о силе разрушающих чувств. Фото © Getty Images / James Andanson / Sygma

"Когда люди причиняют тебе боль снова и снова, то думай о них как о наждачной бумаге. Они могут задевать тебя и немного ранить, но в конце концов ты будешь отполирован до идеального состояния, а от них не будет никакого толку".

Иногда действительно люди могут быть с нами очень грубыми и жестокими. Но, вместо того чтобы реагировать на это гневом или обидой, мы можем использовать эту ситуацию как возможность для роста и развития. Высказывание Владимира Высоцкого напоминает о том, что люди, причиняющие боль, могут стать учителями. Они помогают нам развиваться и становиться сильнее. Конечно, это не значит, что нужно терпеть насилие или обиды. Но мы можем извлечь для себя урок и скорректировать собственные иллюзии относительно окружающих. Это позволяет обрести смелость и решительность.

4. О лжи и измене в отношениях

Высказывания Высоцкого о лжи, неразделённой любви и ревности. Фото © ИТАР-ТАСС

"Сильнее, чем измен, я боюсь только не узнать об изменах. Ужасно любить человека, который этого уже не заслуживает".