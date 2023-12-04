4 цепляющие цитаты Владимира Высоцкого о разрушающей и токсичной любви
Слова о лжи, боли и изменах — поймут истинный смысл их только те, кто испытывал несчастную любовь! Вы могли и не догадываться, что на самом деле таится в строках великого поэта.
В этом году исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого — гениального советского поэта, автора песен, актёра театра и кино. Звезде всегда очень хорошо давалась лирика "трагических мотивов". В этой статье мы посмотрим на деструктивные отношения глазами великого поэта.
1. О безразличии любимой
Владимир Высоцкий о неразделённой и изматывающей любви. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун
"Я понимаю, как смешно искать в глазах ответ.
В глазах, которым всё равно — я рядом или нет".
Наверное, большинство хотя бы раз в жизни либо сами сталкивались с безответной любовью, либо утешали страдающего друга, либо видели это горе в кино и романах — это распространённое чувство подарило миру множество произведений искусства. Неразделённая любовь кажется такой сильной и настоящей именно из-за своей боли. Видно, что Владимир Высоцкий ставит знак равенства между горячим чувством и страданиями, упиваясь нахлынувшими яркими эмоциями. Мы действительно сопереживаем поэту при прочтении строк о недосягаемой любви и где-то в них находим себя. Но, испытывая похожие эмоции, нужно вовремя задать себе вопрос: является ли она тогда действительно такой важной для нас или же это всё-таки чувство, возникшее из-за какой-то внутренней пустоты?
2. О ревности
Почему Высоцкий любил страдать в отношениях? Фото © ТАСС / Сергей Метелица
"Я сразу сузил круг твоих знакомств,
Одел-обул и вытащил из грязи,
Но за тобой тащился длинный хвост —
Длиннющий хвост твоих коротких связей".
Печальные, но в то же время полные любви строки написаны человеком, который познал жизнь. Владимир Высоцкий здесь буквально тонет в гуще мелких житейских проблем. Он принимает все несовершенства своей возлюбленной, но с изменой смириться ему довольно трудно. Очень напоминает распространённую ситуацию, когда с виду приличный мужчина теряет голову от распущенной и наглой девицы. Он во что бы то ни стало вытаскивает её из плохой жизни и даёт всё самое лучшее. Но за этой девушкой, словно хвост, тянется её прошлое, которое не стереть из памяти. В этом никто не виноват, просто в один момент нужно трезво посмотреть на отношения, которые разрушают человека как личность, и принять для себя важное решение: стоят ли они моих нервов и здоровья?
3. О тех, кто причиняет боль
Цитаты Владимира Высоцкого о силе разрушающих чувств. Фото © Getty Images / James Andanson / Sygma
"Когда люди причиняют тебе боль снова и снова, то думай о них как о наждачной бумаге. Они могут задевать тебя и немного ранить, но в конце концов ты будешь отполирован до идеального состояния, а от них не будет никакого толку".
Иногда действительно люди могут быть с нами очень грубыми и жестокими. Но, вместо того чтобы реагировать на это гневом или обидой, мы можем использовать эту ситуацию как возможность для роста и развития. Высказывание Владимира Высоцкого напоминает о том, что люди, причиняющие боль, могут стать учителями. Они помогают нам развиваться и становиться сильнее. Конечно, это не значит, что нужно терпеть насилие или обиды. Но мы можем извлечь для себя урок и скорректировать собственные иллюзии относительно окружающих. Это позволяет обрести смелость и решительность.
4. О лжи и измене в отношениях
Высказывания Высоцкого о лжи, неразделённой любви и ревности. Фото © ИТАР-ТАСС
"Сильнее, чем измен, я боюсь только не узнать об изменах. Ужасно любить человека, который этого уже не заслуживает".
Владимир Высоцкий считал, что неведение хуже знания. Слова гордеца, боящегося быть обманутым, преданным, считающего, что любовь нужно непременно заслужить: соответствовать его взглядам и предпочтениям, не изменять, похудеть, варить борщ "как у его мамы". Тогда вас одарят любовью. В противном случае — не заслужили. Конечно, это ирония: где борщ, а где измена… Но строить будущее с человеком с подобными взглядами непросто, жить в напряжении и оглядываться: заслужила или прогадала. Однако и поэта понять можно. Любить, целовать и относиться по-прежнему к человеку, который предал, — очень больно и обидно.
Отношения / Психология
Только те, у кого есть эти 6 черт характера, доживут до 100 лет и дольше, проверьте себя
сегодня в 15:30
Психотерапевт объяснила, можно ли построить нормальные отношения с маменькиным сынком
сегодня в 15:13
4 психологические установки, которые все как болванчики повторяют, а они не работают
сегодня в 15:00
Коллаж © LIFE. Фото © Фотохроника ТАСС, © Shutterstock