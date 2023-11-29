Меткие цитаты Анны Ахматовой, раскрывающие всю суть русских мужчин

Мир знает Анну Ахматову как выдающуюся поэтессу. Но в первую очередь она была чувствительной дамой, которая искренне любила и знала мужчин. Это поэзия женского сердца, вырвавшаяся наружу вулканической лавой страстей, переживаний, мечтаний, обманов. Ахматова говорила проникновенно и громко. Она обращалась от имени каждой женщины, способной любить и желавшей быть любимой.

1. О глазах любимого мужчины

Что говорила Анна Ахматова о мужчинах? Фото © ТАСС / Л. Горнунг

"У него глаза такие, Что запомнить каждый должен, Мне же лучше, осторожной, В них и вовсе не глядеть".

У юной Анны Ахматовой был кумир, которым она восхищалась, считая мужчину великим поэтом того времени. Она втайне его любила, ценила каждую случайную встречу с ним и лишь однажды набралась смелости прийти к предмету воздыхания домой без приглашения, принеся стихи для подписи. В своём произведении Ахматова описывает именно это событие.

Анна Андреевна скрывает свой взгляд, так как он может о многом сказать поэту. Не ошибёмся, если скажем, что у каждой женщины есть такая пара мужских глаз, в которые ей лучше и вовсе не глядеть, потому что в них пропадаешь и растворяешься. И хорошо, если, глядя в них, не падаешь в бездну, а растворяешься в счастье и любви.

2. Об озорных мужчинах

Каких мужчин любят женщины, по мнению поэтессы Анны Ахматовой. Поэты Анна Ахматова и Борис Пастернак. Фото © ИТАР-ТАСС

"Я с тобой не стану пить вино, Оттого, что ты мальчишка озорной. Знаю я — у вас заведено С кем попало целоваться под луной".

Анна Ахматова была женщиной не только избирательной, но и мудрой. И своё время, как и сердце, не собиралась раздаривать тем, кто того не заслуживает. Озорные мальчишки, целующие всех подряд, явно подходят под это описание. Юной душе поэтессы к тому времени уже были известны и первые разочарования, и страдания, и любовные муки. Она точно знает, какова цена настоящего счастья, и готова принести себя в жертву, но только не всем подряд.

3. О том, каких мужчин любят женщины

Проникновенные цитаты Анны Ахматовой про мужчин. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

"Мужчины, вы думаете, женщины любят красавцев или героев? Нет, они любят тех, кто о них заботится".

Пожалуй, это самое точное описание образа того самого недостижимого идеального мужчины. Красота и героизм проходят и увядают, а забота с годами только расцветает. Это же базовая вещь, без которой невозможно представить себе хорошие отношения. Забота — проявление любви, а женщина всегда будет расцветать тогда, когда она чувствует, что её любят. Если прислушаться к современным разговорам девушек о мужчинах, можно узнать о самых необычных вещах. Мол, партнёр должен много зарабатывать, всё делать по дому, всю ответственность брать на себя. Но с возрастом к женщинам приходит понимание, что на самом деле важно совсем другое…

4. О сексуальной силе мужчины

Эти цитаты Анны Ахматовой о мужчинах помогут взглянуть на противоположный пол глазами великой поэтессы. Фото © Wikipedia / Портрет работы К.С. Петрова-Водкина, 1922

Когда Ахматову спросили, куда девались нежные, неумелые, притягательные своей беспомощностью женщины, те самые — слабый пол, Анна Андреевна серьёзно ответила: "А слабые все погибли, выжили только крепкие". И высказала, что она думает о Международном женском дне: "8 Марта придумали импотенты. Как можно вспоминать о женщине один раз в году?!"