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29 ноября, 14:00

Этими отвратительными чертами характера знаков зодиака наградили планеты-покровители

В зависимости от управляющей планеты у представителей зодиакального круга могут появляться не только положительные, но и негативные черты характера. За какие качества личности точно не хочется благодарить звёзды?

Если вы до сих пор этого не знали, то рассказываем про двойную систему управления в астрологии. Заключается она в том, что у каждого знака зодиака есть две планеты-покровителя. Они могут как совпадать, так и различаться. И именно эти небесные светила наделяют нас определёнными негативными чертами характера.

Например, у представителей знаков зодиака Овен и Скорпион планетами-управителями считаются Марс и Плутон. Светила наградили звёздных барашков импульсивностью, агрессией и вспыльчивостью. А вот носители знака зодиака Скорпион из-за планет-покровителей становятся мстительными, подозрительными, злопамятными и завистливыми.

Главные недостатки знаков зодиака. Фото © Shutterstock

Главные недостатки знаков зодиака. Фото © Shutterstock

У тех, кто по гороскопу Тельцы и Весы, в покровителях выступают планеты Венера и Хирон. Золотым быкам они подарили склонность лениться и есть в огромных количествах, а также любить плести интриги и сплетничать. Людям со знаком зодиака Весы планеты-управленцы с барского плеча отсыпали излишнего перфекционизма в моде и дизайне. Некоторых особо счастливых наградили ещё и двуличностью.

"Близнецами и Девами управляют Меркурий и Прозерпина. Близнецов они делают склонными к чрезмерной болтовне, выстраиванию излишне сложных логических цепочек, двуличию, суетливости. Дев дотошными, занудными, часто скупыми", рассказывает астролог.

Носители знаков зодиака Рак и Лев оказались под непосредственным покровительством Солнца и Луны. Из-за таких кардинально разных светил представители водной стихии могут быть крайне эгоцентричными и страдать от плохого контроля своего настроения. Часто Раки ведут себя как дети. А вот обладателей знака зодиака Лев планеты-покровители наградили чувствительностью и обидчивостью. Эти люди болезненно реагируют, когда их не ставят во главу угла или не считаются с их мнением.

Какие планеты управляют разными знаками зодиака? Фото © Shutterstock

Какие планеты управляют разными знаками зодиака? Фото © Shutterstock

Стрельцами управляют планеты Юпитер и Нептун. Своих подопечных небесные светила заставляют выглядеть поверхностными, не вникающими в суть вещей. Но это не всё. Как бонус носители знака зодиака Стрелец склонны к обману. А вот у людей с Рыбами в гороскопе одна планета-покровитель — Нептун. Под его влиянием те тоже часто обманывают и изворачиваются.

"Планета-управитель Козерогами Сатурн. Он наделяет представителей знака холодностью, чёрствостью. Часто они не умеют искренне радоваться жизни, пытаясь при этом делать вид, что очень весёлые ребята", — говорит эксперт.

"Москве 24" астролог Мария Шенберг рассказала и про особенности характера людей, кто по гороскопу Водолей. Их планета-покровитель — Уран. Из-за влияния светила личности с этим знаком зодиака обычно оказываются отстранёнными и не пускают никого близко в душу. Водолеи всегда держат внутреннюю дистанцию, хотя при общении и могут казаться милашками.

Но это не все главные минусы представителей зодиакального круга. В прошлый раз Лайф рассказывал про самых двуличных знаков зодиака, а также про тех, у кого лучше не спрашивать, как дела, а то придётся часами слушать нытьё.

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Елизавета Терешкова
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