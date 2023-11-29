10 смешных фото котят, доказывающие, что усатые — крайне странные персонажи
Есть теория, что все коты на самом деле пришельцы... Что ж, иногда смотришь на этих чудаков и начинаешь верить во все небылицы, ведь иначе их поведение просто не объяснить!
"О, вот здесь мне самое место".
"Сколько котов нужно, чтобы вкрутить лампочку? Один".
"Скажи "Сы-ы-ыр!"
"Ага-ага! А потом что?"
"Они убили главного героя?!"
"Рыжие коты могут быть круглыми дураками, но это точно не про моего. Смотрите, как много углов".
"А ты умеешь язык в трубочку сворачивать?"
"Коты, когда в тысяче км от них открыли пачку корма".
"Я ужас, летящий на крыльях ночи".
"Он у нас особенный".
Животные/ домашние питомцы
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