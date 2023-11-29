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29 ноября, 06:00

10 смешных фото котят, доказывающие, что усатые — крайне странные персонажи

Есть теория, что все коты на самом деле пришельцы... Что ж, иногда смотришь на этих чудаков и начинаешь верить во все небылицы, ведь иначе их поведение просто не объяснить!

"О, вот здесь мне самое место".

Фото © X / weirdlilguys

Фото © X / weirdlilguys

"Сколько котов нужно, чтобы вкрутить лампочку? Один".

Фото © X / weirdlilguys

Фото © X / weirdlilguys

"Скажи "Сы-ы-ыр!"

Фото © X / weirdlilguys

Фото © X / weirdlilguys

"Ага-ага! А потом что?"

Фото © X / weirdlilguys

Фото © X / weirdlilguys

"Они убили главного героя?!"

Фото © X / weirdlilguys

Фото © X / weirdlilguys

"Рыжие коты могут быть круглыми дураками, но это точно не про моего. Смотрите, как много углов".

Фото © X / weirdlilguys

Фото © X / weirdlilguys

"А ты умеешь язык в трубочку сворачивать?"

Фото © X / weirdlilguys

Фото © X / weirdlilguys

"Коты, когда в тысяче км от них открыли пачку корма".

Фото © X / weirdlilguys

Фото © X / weirdlilguys

"Я ужас, летящий на крыльях ночи".

Фото © X / weirdlilguys

Фото © X / weirdlilguys

"Он у нас особенный".

Фото © X / weirdlilguys

Фото © X / weirdlilguys

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

Обложка ©

X / weirdlilguys

Сергей Трофимов
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