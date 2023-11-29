10 смешных фото котят, доказывающие, что усатые — крайне странные персонажи

Есть теория, что все коты на самом деле пришельцы... Что ж, иногда смотришь на этих чудаков и начинаешь верить во все небылицы, ведь иначе их поведение просто не объяснить!