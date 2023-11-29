Делают даже мужчины: Хирург назвал самые популярные пластические операции у россиян

В России наиболее популярными пластическими операциями на лице являются блефаропластика, ринопластика и подтяжка, перечислил в беседе с "Газетой.ru" пластический и реконструктивный хирург Рашид Велиханов. При этом блефаропластика занимает лидирующую позицию.

По словам доктора, блефаропластику выбирают многие пациенты вне зависимости от возраста и пола. Она актуальна часто для пациентов с азиатской внешностью, желающих сделать европеизацию век, а кто-то обращается, чтобы скорректировать возрастные изменения. В последние 8–10 лет среди пациентов много мужчин.

Второй по популярности вид операции — ринопластика, то есть исправление формы носа. Обычно он не нравится людям с эстетической точки зрения. Хотя бывает, что причиной становится травма или нарушение носового дыхания. Иногда всё вместе — такая операция называется риносептопластикой.

"Ринопластика — это довольно сложное вмешательство, которое отличается достаточно высокой частотой повторных операций. Бывает так, что пациенту приходится обращаться к другому, более опытному хирургу. Поэтому важно сразу выбрать квалифицированного специалиста", — пояснил Велиханов.

Третья по популярности операция на лице — подтяжка. Одной категории пациентов делают SMAS-лифтинг — это подтяжка верхней, средней и нижней трети лица. Такая процедура нужна более возрастным пациентам. Другие прибегают к подтяжке верхней, средней и нижней трети лица. Ещё популярны височно-темпоральный лифтинг (когда поднимают опущенные брови и разглаживают морщины на лбу), липосакция подбородочной области и отопластика (коррекция ушных раковин).