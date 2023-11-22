Хирург рассказал, какие пластические операции лучше сделать до 30 лет

Выбор пластической операции зависит во многом от возраста, сообщил газете "Вечерняя Москва" пластический хирург Игорь Белый.

По его словам, категория до 30 лет чаще с помощью пластической хирургии пытается исправить врождённые дефекты и несовершенства внешности. В топе по популярности — блефаропластика, подтяжка лба и бровей, липосакция подбородка, исправление асимметрии лица.

"В большинстве случаев в юном возрасте можно обойтись косметологией, однако существуют такие проблемы, как грыжи на нижних веках, нависшие брови и веки, отложения в области шеи, которые решить кроме как с помощью пластики невозможно, а откладывать операцию на более позднее время не рекомендуют врачи. При этом восстановление у молодых пациентов проходит быстрее", — пояснил Белый.

Блефаропластика также популярна и у девушек после 30 лет. Вторая по популярности в этот возрастной период — маммопластика. Причём речь идёт не только об увеличении груди, но и об исправлении асимметрии и подтяжке для возвращения прежнего вида и упругости форм. В этот период обычно наиболее ярко проявляют себя возрастные изменения: появляются первые признаки птоза, нависающие веки, брыли, потеря тонуса кожи, снижение синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

В возрасте 40+ косметологические процедуры не так популярны, потому что уже больше не имеют такой силы. Женщины такого возраста предпочитают обращаться за омоложением центральной части лица и нижних век, а также за подтяжкой лба и бровей. После комплексной подтяжки эффект получается естественным и долго сохраняется.

В 50+ женщины часто делают круговую подтяжку лица, позволяющую скорректировать брыли или поплывший овал лица. Кстати, когда именно начинать и заканчивать делать пластические операции, решать каждому в отдельности. Чётких показаний по срокам нет. Всё зависит от ряда факторов: образа жизни, генетики, стабильности веса и так далее. Обратиться к хирургу можно даже в 80 лет.