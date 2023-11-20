Пластический хирург раскрыла, какие операции делала "Мисс Вселенная – 2023"

Девушка из Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо, ставшая "мисс Вселенной – 2023", перенесла операцию на нос и делала коррекцию объёма губ. Такое мнение выразила пластический хирург Мадина Байрамукова.

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа. Видео © X / Miss Universe

"Меня порадовали результаты конкурса. Говоря о победе девушки из Никарагуа, не повернётся язык сказать, что победа была незаслуженной. Однако как пластический хирург, могу предположить, что новая мисс Вселенная делала операцию на нос, а также коррекцию объема губ", — отметила она в беседе с NEWS.ru.

"Мисс Вселенная – 2023" из Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sheynnispalacios_of

По словам эксперта, организаторы таких конкурсов перестали показывать, что излишняя худоба — это модно. Специалист напомнила, что в своё время этот тренд распространился настолько, что случилась "эпидемия анорексии". Байрамукова подчеркнула, что во всём должна быть золотая середина, ведь и пышные формы — это ожирение, а значит, и вред здоровью. По мнению хирурга, у победительницы конкурса из Никарагуа достаточно спортивная фигура — тем самым она является примером для девушек во всём мире.

"Мисс Вселенная – 2023" из Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sheynnispalacios_of