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10 ноября, 20:07

Угостила шоколадом и подарила брелоки: Россиянка растопила сердце соперницы-трансгендера и других участниц "Мисс Вселенной"

"Мисс Россия" Голубева угостила соперниц шоколадом на конкурсе "Мисс Вселенная"

<p>"Мисс Россия — 2023" Маргарита Голубева. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

"Мисс Россия — 2023" Маргарита Голубева. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

"Мисс Россия – 2023" петербурженка Маргарита Голубева на конкурсе "Мисс Вселенная" по-доброму отнеслась к соперницам, угостив всех шоколадками "Алёнка" и подарив брелоки-матрёшки. Россиянка подошла к каждой участнице смотра красавиц и протянула подарки с улыбкой. Видео опубликовала "Мисс Португалия-2023", трансгендер Марине Мачете.

"Красивая "Мисс Россия" и подарки в соответствии с традициями народа", — подписала Мачете своё видео в соцсетях.

"Мисс Россия — 2023" петербурженка Маргарита Голубева дарит подарки своей сопернице на конкурсе "Мисс Вселенная" — "Мисс Португалии-2023", трансгендеру Марине Мачете. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @marinamachetereis

Финал конкурса "Мисс Вселенная 2023", который проходит в Сальвадоре, состоится 18 ноября.

Участница конкурса "Мисс Вселенная — 2023", "Мисс Россия — 2023" Маргарита Голубева. Обложка © VK / Маргарита Голубева

Участница конкурса "Мисс Вселенная — 2023", "Мисс Россия — 2023" Маргарита Голубева. Обложка © VK / Маргарита Голубева

Как выглядит "мисс Россия – 2023": 10 фото прекрасной Маргариты Голубевой из Санкт-Петербурга

Как выглядит "мисс Россия – 2023": 10 фото прекрасной Маргариты Голубевой из Санкт-Петербурга

Ранее Лайф писал, что участницу от Украины посадили рядом с россиянкой на вечеринке "Мисс Вселенная". На кадрах видно, что все девушки улыбаются, и лишь представительница Незалежной сидела с несчастным видом. Вероятно, она так себя вела, чтобы избежать проблем на Украине.

Напомним, 22-летняя студентка из Петербурга Маргарита Голубева в октябре завоевала корону "Мисс Россия — 2023". Позже девушка показала платье, в котором ей предстоит отстоять честь страны на конкурсе "Мисс Вселенная". Образом для её национального костюма стала Царевна Лебедь с картины Михаила Врубеля. Также Маргарита призналась, что её сердце пока свободно.

Анатолий Симоненко
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