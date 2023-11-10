Угостила шоколадом и подарила брелоки: Россиянка растопила сердце соперницы-трансгендера и других участниц "Мисс Вселенной"

"Мисс Россия – 2023" петербурженка Маргарита Голубева на конкурсе "Мисс Вселенная" по-доброму отнеслась к соперницам, угостив всех шоколадками "Алёнка" и подарив брелоки-матрёшки. Россиянка подошла к каждой участнице смотра красавиц и протянула подарки с улыбкой. Видео опубликовала "Мисс Португалия-2023", трансгендер Марине Мачете.

"Мисс Россия — 2023" петербурженка Маргарита Голубева дарит подарки своей сопернице на конкурсе "Мисс Вселенная" — "Мисс Португалии-2023", трансгендеру Марине Мачете. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @marinamachetereis

Ранее Лайф писал, что участницу от Украины посадили рядом с россиянкой на вечеринке "Мисс Вселенная". На кадрах видно, что все девушки улыбаются, и лишь представительница Незалежной сидела с несчастным видом. Вероятно, она так себя вела, чтобы избежать проблем на Украине.