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9 ноября, 13:58

Не улыбалась и опустила голову: Участницу от Украины посадили рядом с россиянкой на вечеринке "Мисс Вселенная"

На конкурсе "Мисс Вселенная" участниц от Украины и РФ посадили рядом за столом

На международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" участницу от России Маргариту Голубеву и представительницу Украины Ангелину Усанову посадили рядом за одним столом во время одной из вечеринок. На фоне конфликта Киева с Москвой на такую рассадку обратили внимание многие пользователи соцсетей.

На конкурсе "Мисс Вселенная" участниц от Украины и РФ посадили рядом за столом. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missuniverse

На видео, которое опубликовала пресс-служба конкурса, заметно, что Голубева и Усанова как ни в чём не бывало сидят рядом за большим круглым столом. Организаторы "Мисс Вселенная" не обратили на это внимания — вероятно, это не смутило и остальных участниц. На кадрах с вечеринки видно, что девушки улыбаются, и лишь одна украинка сидела с несчастным видом. Вероятно, она так себя вела, чтобы избежать проблем на Украине.

Участница конкурса "Мисс Вселенная" от России Маргарита Голубева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / margolenser

Участница конкурса "Мисс Вселенная" от России Маргарита Голубева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / margolenser

Участница конкурса "Мисс Вселенная" от Украины Ангелина Усанова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / usanova.life

Участница конкурса "Мисс Вселенная" от Украины Ангелина Усанова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / usanova.life

"Мисс Россия – 2023" Маргарита Голубева рассказала, что её сердце свободно

"Мисс Россия – 2023" Маргарита Голубева рассказала, что её сердце свободно

Как ранее сообщал Лайф, в конце октября победительница конкурса "Мисс Россия – 2023" петербурженка Маргарита Голубева показала платье, в котором представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная". В качестве национального костюма она выбрала образ Царевны Лебеди со знаменитой картины Михаила Врубеля. Очередной международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" стартует 18 ноября в Сальвадоре, он проводится с 1952 года.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missuniverse

Никита Осипов
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