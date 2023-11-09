Не улыбалась и опустила голову: Участницу от Украины посадили рядом с россиянкой на вечеринке "Мисс Вселенная"

На международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" участницу от России Маргариту Голубеву и представительницу Украины Ангелину Усанову посадили рядом за одним столом во время одной из вечеринок. На фоне конфликта Киева с Москвой на такую рассадку обратили внимание многие пользователи соцсетей.

На конкурсе "Мисс Вселенная" участниц от Украины и РФ посадили рядом за столом. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missuniverse

На видео, которое опубликовала пресс-служба конкурса, заметно, что Голубева и Усанова как ни в чём не бывало сидят рядом за большим круглым столом. Организаторы "Мисс Вселенная" не обратили на это внимания — вероятно, это не смутило и остальных участниц. На кадрах с вечеринки видно, что девушки улыбаются, и лишь одна украинка сидела с несчастным видом. Вероятно, она так себя вела, чтобы избежать проблем на Украине.