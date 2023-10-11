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11 октября, 18:52

"Мисс Россия – 2023" Маргарита Голубева рассказала, что её сердце свободно

<p>Победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2023" Маргарита Голубева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margolenser</p>

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2023" Маргарита Голубева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margolenser

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2023" Маргарита Голубева рассказала, что сейчас ни с кем не встречается. При этом девушка подчеркнула, что у неё много поклонников.

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2023" Маргарита Голубева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margolenser

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2023" Маргарита Голубева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margolenser

"Мне приходит огромное количество сообщений с просьбами познакомиться, увидеться, прислать цветы. На данный момент я одна, и думаю, что в ближайшее время так и будет. Это мой личный выбор. Ещё до участия в конкурсе "Мисс Россия" решила, что хочу потратить этот год на саморазвитие", — сказала Голубева в интервью "Газете.ru", выразив уверенность, что встретит достойного партнёра, как только станет полноценной личностью.

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2023" Маргарита Голубева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margolenser

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2023" Маргарита Голубева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margolenser

Девушке 22 года. Она родом из Санкт-Петербурга, сейчас живёт в Москве. Учится в двух университетах сразу: в Российской таможенной академии и Московском государственном институте культуры. Голубева примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная – 2023", который пройдёт 18 ноября в Сальвадоре.

Как выглядит "мисс Россия – 2023": 10 фото прекрасной Маргариты Голубевой из Санкт-Петербурга

Как выглядит "мисс Россия – 2023": 10 фото прекрасной Маргариты Голубевой из Санкт-Петербурга

Напомним, Маргарита Голубева завоевала корону "Мисс Россия – 2023" на конкурсе красоты, который состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Девушка представляла Северную столицу.

Анатолий Симоненко
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