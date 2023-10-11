"Мисс Россия – 2023" Маргарита Голубева рассказала, что её сердце свободно

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2023" Маргарита Голубева рассказала, что сейчас ни с кем не встречается. При этом девушка подчеркнула, что у неё много поклонников.

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2023" Маргарита Голубева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margolenser

"Мне приходит огромное количество сообщений с просьбами познакомиться, увидеться, прислать цветы. На данный момент я одна, и думаю, что в ближайшее время так и будет. Это мой личный выбор. Ещё до участия в конкурсе "Мисс Россия" решила, что хочу потратить этот год на саморазвитие", — сказала Голубева в интервью "Газете.ru", выразив уверенность, что встретит достойного партнёра, как только станет полноценной личностью.

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2023" Маргарита Голубева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margolenser

Девушке 22 года. Она родом из Санкт-Петербурга, сейчас живёт в Москве. Учится в двух университетах сразу: в Российской таможенной академии и Московском государственном институте культуры. Голубева примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная – 2023", который пройдёт 18 ноября в Сальвадоре.