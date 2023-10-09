Корону "Мисс Россия" завоевала 22-летняя студентка из Петербурга

Помимо титула и короны Маргарита Голубева получит миллион рублей и право представлять Россию на международных конкурсах красоты "Мисс мира" и "Мисс Вселенная" в этом году. Красавица из Северной столицы совмещает учёбу на пятом курсе в Российской таможенной академии на факультете таможенного дела, а также на втором курсе в Московском государственном институте культуры на факультете музыкального искусства.