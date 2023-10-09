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Опубликовано 9 октября 2023, 01:49
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Корону "Мисс Россия" завоевала 22-летняя студентка из Петербурга

Титул "Мисс Россия – 2023" завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга

Маргарита Голубева. Обложка © Скриншот из видео VK / "Мисс Россия"

Маргарита Голубева. Обложка © Скриншот из видео VK / "Мисс Россия"

Корону "Мисс Россия – 2023" завоевала 22-летняя Маргарита Голубева, которая участвовала в конкурсе красоты от Санкт-Петербурга. Финал прошёл в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

Маргарита Голубева. Фото © VK / Маргарита Голубева

Маргарита Голубева. Фото © VK / Маргарита Голубева

"Новой "мисс Россия – 2023" становится Голубева Маргарита", — объявила со сцены обладательница титула "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова, передавая вожделенную корону новой владелице.

Маргарита Голубева. Фото © VK / Маргарита Голубева

Маргарита Голубева. Фото © VK / Маргарита Голубева

Помимо титула и короны Маргарита Голубева получит миллион рублей и право представлять Россию на международных конкурсах красоты "Мисс мира" и "Мисс Вселенная" в этом году. Красавица из Северной столицы совмещает учёбу на пятом курсе в Российской таможенной академии на факультете таможенного дела, а также на втором курсе в Московском государственном институте культуры на факультете музыкального искусства.

Статус "Вице-мисс Россия – 2023" получили Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти.

18-летний "мистер Россия" рассказал о пути на подиум и подготовке к международному конкурсу красоты
18-летний "мистер Россия" рассказал о пути на подиум и подготовке к международному конкурсу красоты

Тем временем на конкурсах красоты за рубежом продолжают давать дорогу трансгендерам. Так, финал конкурса "Мисс Португалия – 2023" завершился победой 28-летнего трансгендера Марины Мачете. А корона "Мисс Нидерланды – 2023" досталась 22-летнему трансгендеру Рикки Колле.

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Андрей Бражников
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