Корону "Мисс Россия" завоевала 22-летняя студентка из Петербурга
Титул "Мисс Россия – 2023" завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга
Маргарита Голубева. Обложка © Скриншот из видео VK / "Мисс Россия"
Корону "Мисс Россия – 2023" завоевала 22-летняя Маргарита Голубева, которая участвовала в конкурсе красоты от Санкт-Петербурга. Финал прошёл в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
"Новой "мисс Россия – 2023" становится Голубева Маргарита", — объявила со сцены обладательница титула "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова, передавая вожделенную корону новой владелице.
Помимо титула и короны Маргарита Голубева получит миллион рублей и право представлять Россию на международных конкурсах красоты "Мисс мира" и "Мисс Вселенная" в этом году. Красавица из Северной столицы совмещает учёбу на пятом курсе в Российской таможенной академии на факультете таможенного дела, а также на втором курсе в Московском государственном институте культуры на факультете музыкального искусства.
Статус "Вице-мисс Россия – 2023" получили Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти.
Тем временем на конкурсах красоты за рубежом продолжают давать дорогу трансгендерам. Так, финал конкурса "Мисс Португалия – 2023" завершился победой 28-летнего трансгендера Марины Мачете. А корона "Мисс Нидерланды – 2023" досталась 22-летнему трансгендеру Рикки Колле.