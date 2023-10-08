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8 октября, 01:02

18-летний "мистер Россия" рассказал о пути на подиум и подготовке к международному конкурсу красоты

Победивший в "Мистере Россия" студент с Алтая готовится к конкурсу "Мистер мира"

<p>Победитель конкурса "Мистер Россия Universal 2023" Антон Воронин. Обложка © <a href="https://www.alt.kp.ru/daily/27565.5/4833641/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Победитель конкурса "Мистер Россия Universal 2023" Антон Воронин. Обложка © kp.ru

Победителем конкурса "Мистер Россия Universal 2023", прошедшего в сентябре в Ростове-на-Дону, стал 18-летний барнаульский студент Антон Воронин. Теперь он будет представлять нашу страну на мировом уровне — во Вьетнаме в конце октября. О своём пути на подиум и дальнейших планах самый красивый россиянин рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

Победитель конкурса "Мистер Россия Universal 2023" Антон Воронин. Фото © kp.ru

Победитель конкурса "Мистер Россия Universal 2023" Антон Воронин. Фото © kp.ru

Оказалось, Антон с шести лет занимался футболом, планировал поступить в педагогический и стать тренером. Однако жизнь круто изменилась, когда крёстный папа скинул ему случайно увиденное в соцсети объявление о кастинге на конкурс "Мистер Барнаул". Родной отец отнёсся к этому скептически, он хотел, чтобы парень отслужил в армии. Однако Антон всё же решил попробовать свои силы.

Молодой человек выиграл местные конкурсы — "Мистер Барнаул" и "Мистер Алтай" — и стал готовиться к "Мистеру Россия Universal 2023". Руководительница модельного агентства Татьяна Жилина отметила трудолюбие Антона. Так, он даже не воспользовался выигранным призом — поездкой на Аю, чтобы не терять времени и хорошо подготовиться для выхода на всероссийский подиум: отрепетировать танец, дефиле, продумать образ.

Победитель конкурса "Мистер Россия Universal 2023" Антон Воронин. Фото © kp.ru

Победитель конкурса "Мистер Россия Universal 2023" Антон Воронин. Фото © kp.ru

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Антон считает, что для победы важно себя проявить, показать с разных сторон, потому что "за счёт красоты не выиграешь ни одного конкурса". Говоря о парнях-моделях, он отметил, что они общаются тепло и не строят друг другу козни, в отличие от девушек. А его наставница добавила, что юноши в её агентстве не используют женский макияж и разнообразные атрибуты противоположного пола.

Сейчас барнаулец занят подготовкой к конкурсу "Мистер мира". Кстати, вместо педуниверситета, о котором мечтал когда-то, он поступил в Алтайский колледж культуры и искусств на театральное творчество.

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"Звёздной болезни у меня нет, но самооценка поднялась. Приятно же всё равно, когда ты "мистер Россия". Душа радуется, сердце хохочет. Но до сих пор не могу в это поверить. Я поменялся внутренне. Год назад даже мечтать об этом не мог", — поделился Антон с kp.ru.

А ранее Лайф писал, что победительницей международного конкурса красоты "Супермодель Вселенной – 2023" стала россиянка Ирина Кирсанова. Ей 36 лет, и она мама двоих детей.

Лариса Сафронова
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