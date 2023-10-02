36-летняя мама двоих детей из Москвы стала "Супермоделью Вселенной – 2023"

Победительницей международного конкурса красоты "Супермодель Вселенной – 2023" ("Supermodel of the Universe 2023") стала россиянка Ирина Кирсанова. Ей 36 лет, и она мама двоих детей. Об этом объявили организаторы.

Модель Ирина Кирсанова, победительница конкурса "Супермодель Вселенной – 2023". Фото © VK / Ирина Кирсанова

Финал конкурса красоты состоялся 30 сентября в Куала-Лумпуре, Малайзия. Второе место заняла представлявшая Молдавию россиянка Алина Грушко, а третье — участница от Нидерландов Тио Юдит Хофхейзен.

"По политическим причинам на моей ленте было написано "Москва", а не "Россия", но это не помешало мне одержать победу. Несмотря на общую обстановку в мире, я чувствовала себя на конкурсе очень комфортно: каждый, с кем мне удалось пообщаться, отнёсся ко мне с большой теплотой — и организаторы, и постановщики шоу, и фотографы, и другие", — поделилась победительница. К слову, она является организатором национального этапа "Миссис Вселенная" в РФ ("Миссис Россия Вселенная").

Модель Ирина Кирсанова, победительница конкурса "Супермодель Вселенной – 2023". Фото © VK / Ирина Кирсанова

Международный конкурс "Супермодель Вселенной" проводится с 2016 года. Его задача — вывести на мировые подиумы новые лица и представить их мировым модельным агентствам. В этом году конкурс проводился в столице Малайзии с 24 по 30 сентября. В нём приняли участие представительницы Филиппин, Нидерландов, Сирии, Нигерии, Молдавии и других стран.