На "Мисс Вселенная" разразился международный скандал из-за голого отбора участниц

Организация "Мисс Вселенная" отозвала франшизу на проведение конкурса у индонезийской компании после жалоб участниц на домогательства. Об этом говорится на странице компании в Twitter.

"Организация "Мисс Вселенная" решила прекратить отношения со своей текущей франшизой... В свете того, что, как мы узнали, случилось в "Мисс Вселенная Индонезия", стало ясно, что эта франшиза не соответствует стандартам нашего бренда", — указано в тексте.

Кроме того, был отменён аналогичный конкурс красоты в Малайзии, потому что разрешение на него также получено организатором из Индонезии. Как ранее писало агентство AFP, на "Мисс Вселенная Индонезия" разгорелся скандал, так как нескольких девушек попросили полностью раздеться, чтобы проверить, что у них нет шрамов и целлюлита, после чего сфотографировали, хотя правила конкурса вообще не допускают каких-либо измерений параметров.