В Петербурге прошёл финал конкурса среди девушек на колясках "Невская краса"

Чтобы пройти в финал, участницы должны были подготовить туристскую визитку о малой родине, снять видеопрезентацию, подготовить народный костюм региона, где они проживают, выполнить творческие задания. На решающем этапе им необходимо было станцевать общий танец, ответить на вопросы членов жюри, а также продемонстрировать образы в вечернем платье и народном костюме. В общей сложности в финал вышли 19 участниц из Петербурга, Москвы и других городов России.