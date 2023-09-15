В Петербурге прошёл финал конкурса среди девушек на колясках "Невская краса"
В Санкт-Петербурге состоялся финал благотворительного конкурса "Невская краса – 2023". Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
В Северной столице 13 сентября состоялся финал благотворительного конкурса "Невская краса – 2023" для девушек в инвалидных колясках. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", проект реализуется при поддержке регионального отделения партии "Единая Россия".
Чтобы пройти в финал, участницы должны были подготовить туристскую визитку о малой родине, снять видеопрезентацию, подготовить народный костюм региона, где они проживают, выполнить творческие задания. На решающем этапе им необходимо было станцевать общий танец, ответить на вопросы членов жюри, а также продемонстрировать образы в вечернем платье и народном костюме. В общей сложности в финал вышли 19 участниц из Петербурга, Москвы и других городов России.
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