Россию на конкурсе "Мисс Вселенная" представит "Царевна Лебедь"

Победительница конкурса "Мисс Россия – 2023" петербурженка Маргарита Голубева показала платье, в котором представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная". В качестве национального костюма она выбрала образ Царевны Лебеди со знаменитой картины Михаила Врубеля.

Модельер Ольга Молярова создала для конкурса "Мисс Вселенная" нежный, но величественный образ. Видео © Telegram / МИСС РОССИЯ

Рецепт нежного, но величественного образа оказался таким: сверху — кружевной корсет, расшитый полудрагоценными камнями, внизу — длинная пышная юбка из невесомой вуали, а венчает образ богато отделанный кокошник. В этом наряде Маргарита Голубева похожа на героиню русской сказки.

Финал конкурса "Мисс Вселенная" должен пройти 18 ноября 2023 года в Сальвадоре. За корону победительницы поборются 86 девушек из разных стран мира.