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31 октября, 13:24

Россию на конкурсе "Мисс Вселенная" представит "Царевна Лебедь"

"Мисс Россия" Голубева показала "лебединый" наряд для конкурса "Мисс Вселенная"

<p>"Мисс Россия" Маргарита Голубева в образе Царевны Лебеди. Фото © Агентство "Москва" / Кузьмичёнок Василий </p>

"Мисс Россия" Маргарита Голубева в образе Царевны Лебеди. Фото © Агентство "Москва" / Кузьмичёнок Василий

Победительница конкурса "Мисс Россия – 2023" петербурженка Маргарита Голубева показала платье, в котором представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная". В качестве национального костюма она выбрала образ Царевны Лебеди со знаменитой картины Михаила Врубеля.

Модельер Ольга Молярова создала для конкурса "Мисс Вселенная" нежный, но величественный образ. Видео © Telegram / МИСС РОССИЯ

Рецепт нежного, но величественного образа оказался таким: сверху — кружевной корсет, расшитый полудрагоценными камнями, внизу — длинная пышная юбка из невесомой вуали, а венчает образ богато отделанный кокошник. В этом наряде Маргарита Голубева похожа на героиню русской сказки.

Финал конкурса "Мисс Вселенная" должен пройти 18 ноября 2023 года в Сальвадоре. За корону победительницы поборются 86 девушек из разных стран мира.

Хейт и буллинг на "Мисс Вселенная" довели участницу из России до нервного срыва

Хейт и буллинг на "Мисс Вселенная" довели участницу из России до нервного срыва

Напомним, что в прошлом году нашу страну представила на смотре красоток Анна Линникова из Оренбурга. 71-й международный конкурс "Мисс Вселенная" проходил в Новом Орлеане (США, штат Луизиана). Тогда россиянке не удалось войти в топ-16, зато девушка обрела любовь и на днях объявила о помолвке с женихом-американцем.

Марина Калегина
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