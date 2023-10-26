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26 октября, 10:29

"Мисс Россия" объявила о помолвке с женихом-американцем и показала роскошное кольцо

"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова выходит замуж за американского комика

<p>"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Победительница конкурса "Мисс Россия – 2022" модель Анна Линникова собирается выйти замуж. Об этом стало известно из социальных сетей девушки: в своём блоге она выложила ролик, где на её безымянном пальце можно увидеть красивое обручальное кольцо.

Обручальное кольцо Анны Линниковой и её жених Джексон Хилл. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn

Анна Линникова. Фото © Telegram / "Мисс Россия"

Анна Линникова. Фото © Telegram / "Мисс Россия"

"Мы помолвлены", подписала она свою публикацию.

Анна Линникова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn

Анна Линникова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn

Анна Линникова на конкурсе "Мисс Вселенная". Кадр из видео Telegram / "Мисс Россия"

Анна Линникова на конкурсе "Мисс Вселенная". Кадр из видео Telegram / "Мисс Россия"

Избранником модели стал американец Джексон Хилл. Он комик и журналист. Пара начала встречаться после того, как девушка завоевала титул "Мисс Россия – 2022" и поучаствовала в конкурсе "Мисс Вселенная".

Анна Линникова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn

Анна Линникова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn

Российская конкурсантка "Мисс Вселенная" заявила об избегавшей её украинке

Российская конкурсантка "Мисс Вселенная" заявила об избегавшей её украинке

Ранее Линникова рассказывала о том, что хейт и буллинг на конкурсе "Мисс Вселенная" довели её до нервного срыва. По словам уроженки Оренбурга, в её адрес ещё долго лились тонны хейта и лжи, например говорили, как она якобы бегала за участницей из Украины ради совместной фотографии.

Юрий Лысенко
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