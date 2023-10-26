"Мисс Россия" объявила о помолвке с женихом-американцем и показала роскошное кольцо
"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова выходит замуж за американского комика
"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Победительница конкурса "Мисс Россия – 2022" модель Анна Линникова собирается выйти замуж. Об этом стало известно из социальных сетей девушки: в своём блоге она выложила ролик, где на её безымянном пальце можно увидеть красивое обручальное кольцо.
Обручальное кольцо Анны Линниковой и её жених Джексон Хилл. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn
Анна Линникова. Фото © Telegram / "Мисс Россия"
"Мы помолвлены", — подписала она свою публикацию.
Анна Линникова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn
Анна Линникова на конкурсе "Мисс Вселенная". Кадр из видео Telegram / "Мисс Россия"
Избранником модели стал американец Джексон Хилл. Он комик и журналист. Пара начала встречаться после того, как девушка завоевала титул "Мисс Россия – 2022" и поучаствовала в конкурсе "Мисс Вселенная".
Анна Линникова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn
Ранее Линникова рассказывала о том, что хейт и буллинг на конкурсе "Мисс Вселенная" довели её до нервного срыва. По словам уроженки Оренбурга, в её адрес ещё долго лились тонны хейта и лжи, например говорили, как она якобы бегала за участницей из Украины ради совместной фотографии.