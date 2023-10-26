"Мисс Россия" объявила о помолвке с женихом-американцем и показала роскошное кольцо

Победительница конкурса "Мисс Россия – 2022" модель Анна Линникова собирается выйти замуж. Об этом стало известно из социальных сетей девушки: в своём блоге она выложила ролик, где на её безымянном пальце можно увидеть красивое обручальное кольцо.

Обручальное кольцо Анны Линниковой и её жених Джексон Хилл. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn

Анна Линникова. Фото © Telegram / "Мисс Россия"

"Мы помолвлены", — подписала она свою публикацию.

Анна Линникова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn

Анна Линникова на конкурсе "Мисс Вселенная". Кадр из видео Telegram / "Мисс Россия"

Избранником модели стал американец Джексон Хилл. Он комик и журналист. Пара начала встречаться после того, как девушка завоевала титул "Мисс Россия – 2022" и поучаствовала в конкурсе "Мисс Вселенная".

Анна Линникова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn