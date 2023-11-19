Стала известна "мисс Вселенная – 2023"

В конкурсе принимали участие девушки из более чем 80 стран. Титул "Вице-мисс" достался 27-летней Аннтонии Порсильд из Таиланда, второй вице-мисс стала 22-летняя австралийка Морайя Вилсон. Российской участнице, победительнице "Мисс Россия – 2023" 22-летней Маргарите Голубевой из Санкт-Петербурга, не удалось войти в топ-10.

А вот телеведущая, экс-обладательница титула "Мисс Вселенная" Оксана Фёдорова считает, что Маргарита Голубева, ставшая первой красавицей России, способна выиграть и международный конкурс. Она призналась, что, находясь в составе жюри, с большим удовольствием проголосовала за Голубеву, так как увидела в ней достойную победы участницу.