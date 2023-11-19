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19 ноября, 05:02

Стала известна "мисс Вселенная – 2023"

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала представительница Никарагуа

<p>Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/MissUniverse/status/1726088441362862088" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Miss Universe</a></p>

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа. Обложка © X / Miss Universe

В Сальвадоре прошёл финал 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная – 2023". Победительницей стала представительница Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Трансляция мероприятия велась на официальном ютуб-канале.

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа. Видео © X / Miss Universe

В конкурсе принимали участие девушки из более чем 80 стран. Титул "Вице-мисс" достался 27-летней Аннтонии Порсильд из Таиланда, второй вице-мисс стала 22-летняя австралийка Морайя Вилсон. Российской участнице, победительнице "Мисс Россия – 2023" 22-летней Маргарите Голубевой из Санкт-Петербурга, не удалось войти в топ-10.

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А вот телеведущая, экс-обладательница титула "Мисс Вселенная" Оксана Фёдорова считает, что Маргарита Голубева, ставшая первой красавицей России, способна выиграть и международный конкурс. Она призналась, что, находясь в составе жюри, с большим удовольствием проголосовала за Голубеву, так как увидела в ней достойную победы участницу.

Лариса Сафронова
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