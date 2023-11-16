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16 ноября, 06:13

В Сочи выбрали главную "Красу России"

Екатерина Романова из Кузбасса получила титул "Краса России"

<p>22-летняя Екатерина Романова — новая "Краса России". Обложка © <a href="https://www.kp.ru/daily/27582/4852098/?" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a> / Владимир Веленгурин</p>

22-летняя Екатерина Романова — новая "Краса России". Обложка © kp.ru / Владимир Веленгурин

В Сочи выбрали девушку, которая получила титул "Краса России". Победительницей конкурса стала 22-летняя Екатерина Романова из Кемеровской области. Девушка окончила режиссёрский факультет в одном из институтов в Санкт-Петербурге и снимается в кино.

22-летняя Екатерина Романова — новая "Краса России". Обложка © kp.ru / Владимир Веленгурин

22-летняя Екатерина Романова — новая "Краса России". Обложка © kp.ru / Владимир Веленгурин

"Это мой первый конкурс красоты в жизни. Организаторы просто написали мне в соцсетях и предложили принять участие. Честно, я не сомневалась в своей победе. Обычно все мои мечты сбываются. Меня поддерживали молодой человек и моя семья", — призналась девушка в беседе с kp.ru.

22-летняя Екатерина Романова — новая "Краса России". Обложка © kp.ru / Владимир Веленгурин

22-летняя Екатерина Романова — новая "Краса России". Обложка © kp.ru / Владимир Веленгурин

22-летняя Екатерина Романова — новая "Краса России". Обложка © kp.ru / Владимир Веленгурин

22-летняя Екатерина Романова — новая "Краса России". Обложка © kp.ru / Владимир Веленгурин

Корону Романовой вручила победительница прошлого конкурса "Краса России" нижегородка Дарья Луконкина. Теперь новая королева красоты отправится представлять страну на международном конкурсе "Мисс Земля" в 2024 году.

Второго звания "Юной красы России" удостоилась Виолетта Егорова из Невинномысска (Ставропольский край). А всего в национальном конкурсе принимали участие 52 представительницы регионов России.

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А ранее Лайф рассказывал, что корону "Мисс Россия" завоевала 22-летняя студентка из Петербурга Маргарита Голубева. В конце октября победительница показала платье, в котором представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная". В качестве национального костюма она выбрала образ Царевны Лебеди со знаменитой картины Михаила Врубеля. Очередной международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" стартует 18 ноября в Сальвадоре.

Дарья Нарыкова
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