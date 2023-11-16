В Сочи выбрали главную "Красу России"

В Сочи выбрали девушку, которая получила титул "Краса России". Победительницей конкурса стала 22-летняя Екатерина Романова из Кемеровской области. Девушка окончила режиссёрский факультет в одном из институтов в Санкт-Петербурге и снимается в кино.

"Это мой первый конкурс красоты в жизни. Организаторы просто написали мне в соцсетях и предложили принять участие. Честно, я не сомневалась в своей победе. Обычно все мои мечты сбываются. Меня поддерживали молодой человек и моя семья", — призналась девушка в беседе с kp.ru.