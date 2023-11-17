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Телеведущая Фёдорова считает, что Голубева может победить на "Мисс Вселенной"

17 ноября, 16:49
<p>Маргарита Голубева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / margolenser</p>

Маргарита Голубева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / margolenser

Телеведущая, экс-обладательница титула "Мисс Вселенная" Оксана Фёдорова считает, что Маргарита Голубева, ставшая первой красавицей России, способна выиграть и международный конкурс. Своим мнением Фёдорова поделилась с РИА "Новости".

"Маргарита вполне может претендовать на победу. Она прекрасно подготовлена организаторами и обладает всеми необходимыми качествами, которые нужны для конкурса "Мисс Вселенная", — сказала телезвезда.

Она призналась, что, находясь в составе жюри, с большим удовольствием проголосовала за Голубеву, так как увидела в ней достойную победы участницу. Фёдорова добавила, что среди судей не было даже спора о том, кому отдать титул "Мисс Россия".

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Напомним, Маргарита Голубева завоевала корону "Мисс Россия – 2023" на конкурсе красоты, который состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Девушка представляла Северную столицу. Ей 22 года, она ни с кем не встречается и учится в двух университетах. Голубева участвует в конкурсе "Мисс Вселенная – 2023", финал которого пройдёт 18 ноября в Сальвадоре.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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