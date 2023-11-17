Телеведущая Фёдорова считает, что Голубева может победить на "Мисс Вселенной"

"Маргарита вполне может претендовать на победу. Она прекрасно подготовлена организаторами и обладает всеми необходимыми качествами, которые нужны для конкурса "Мисс Вселенная", — сказала телезвезда.

Она призналась, что, находясь в составе жюри, с большим удовольствием проголосовала за Голубеву, так как увидела в ней достойную победы участницу. Фёдорова добавила, что среди судей не было даже спора о том, кому отдать титул "Мисс Россия".