Пластический хирург запретил делать липосакцию одной категории людей

Желание изменить контуры своего тела нормально для любой женщины. Это нужно для внутреннего комфорта и внешней эффектной подачи себя, считает пластический хирург Дмитрий Зимин. По его словам, для этого женщины часто прибегают к липосакции, которую сам эксперт предпочитает называть липоскульптурой.

Эксперт предупредил, что такая операция не подойдёт людям, которые не понимают, каким будет результат. Также следует помнить, что липосакция — это не панацея от лишнего веса, а только способ смоделировать контуры фигуры. Это хороший способ избавиться не от лишних килограммов, а от локальных жировых отложений: "ловушек" в области живота, бёдер, боков, галифе, верхней части рук, коленей, второго подбородка, пояснил хирург. Кроме того, такая операция подразумевает некоторые риски: инфекции, кровотечения, тромбозы. К тому же, результат может просто-напросто не устроить пациента.

"Можно сколько угодно ходить на аппаратные методики, вводить липолитики — всё это работает, но не так, как липосакция. Если есть показания к решению проблемы количественным путём, то может помочь только оперативная коррекция — липосакция. Причём липосакция бывает разная как по площади, так и по объёму", — рассказал Зимин в беседе с "Вечерней Москвой".

Также специалист назвал настоящим волшебством возможность использовать изъятый жир для увеличения (аугментации) другой зоны. Главное, чтобы всё было спокойно, продумано, хорошо спланировано, с разметкой на пациенте и обсуждением с ним всех деталей. Только тогда результат будет потрясающим. Резюмируя, Зимин перечислил основные аргументы в пользу проведения процедуры: желание пациента, хороший доктор, достойная клиника. Также он напомнил о необходимости предварительной сдачи анализов, чтобы врач мог принять адекватное решение о проведении процедуры.