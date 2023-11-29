Регион

Уведомления отключены

29 ноября, 02:32

В партии сахалинской красной икры найдены живые личинки

"Известия": Россельхознадзор обнаружил живые личинки в сахалинской красной икре

У трёх производителей красной икры на Сахалине в сырье обнаружили живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. Об этом передаёт газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным издания, проверка хозяйственных субъектов, осуществляющих переработку рыбы и морепродуктов в регионе, была проведена специалистами в рамках государственного задания "Мониторинг пищевой продукции на 2023 год". В Россельхознадзоре сообщили, что после отбора проб икры в ястыках от рыбы лососёвых пород в трёх случаях были обнаружены личинки паразитов.

Речь идёт о компаниях "Сахрыбторг", ООО "Сах Голд Фиш", ООО РПК "Брайда". В то же время в ведомстве рассказали, икра в ястыках не поступает в продажу, а лишь является сырьём для последующего изготовления товара. На полки магазинов уходит только готовая пищевая продукция, прошедшая всю необходимую обработку и экспертизы. Чиновники посоветовали покупателям приобретать икру у проверенных производителей.

В Приморье изъяли незаконную красную рыбу и икру на 15 млн рублей

В Приморье изъяли незаконную красную рыбу и икру на 15 млн рублей

Ранее Лайф писал, что ученикам улан-удинской школы № 47 раздали батончики с неожиданной и шокирующей "протеиновой добавкой" — внутри снеков оказались личинки.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Сахалинская область
  • икра
  • Россельхознадзор
  • Происшествия
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров