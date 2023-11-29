В партии сахалинской красной икры найдены живые личинки

У трёх производителей красной икры на Сахалине в сырье обнаружили живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. Об этом передаёт газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным издания, проверка хозяйственных субъектов, осуществляющих переработку рыбы и морепродуктов в регионе, была проведена специалистами в рамках государственного задания "Мониторинг пищевой продукции на 2023 год". В Россельхознадзоре сообщили, что после отбора проб икры в ястыках от рыбы лососёвых пород в трёх случаях были обнаружены личинки паразитов.