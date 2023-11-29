В партии сахалинской красной икры найдены живые личинки
"Известия": Россельхознадзор обнаружил живые личинки в сахалинской красной икре
У трёх производителей красной икры на Сахалине в сырье обнаружили живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. Об этом передаёт газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
По данным издания, проверка хозяйственных субъектов, осуществляющих переработку рыбы и морепродуктов в регионе, была проведена специалистами в рамках государственного задания "Мониторинг пищевой продукции на 2023 год". В Россельхознадзоре сообщили, что после отбора проб икры в ястыках от рыбы лососёвых пород в трёх случаях были обнаружены личинки паразитов.
Речь идёт о компаниях "Сахрыбторг", ООО "Сах Голд Фиш", ООО РПК "Брайда". В то же время в ведомстве рассказали, икра в ястыках не поступает в продажу, а лишь является сырьём для последующего изготовления товара. На полки магазинов уходит только готовая пищевая продукция, прошедшая всю необходимую обработку и экспертизы. Чиновники посоветовали покупателям приобретать икру у проверенных производителей.
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