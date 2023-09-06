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6 сентября, 13:14

Бурятским школьникам раздали батончики с протеиновой добавкой — личинками

В Улан-Удэ школьникам раздали батончики с личинками

Ученикам улан-удинской школы № 47 раздали батончики с неожиданной и шокирующей "протеиновой добавкой". Как пишет Babr Mash, внутри снеков оказались личинки плодожорок.

В Улан-Удэ школьникам раздали батончики с личинками. Видео © Babr Mash

В ответ на возникшее негодование директор комбината питания заявила, что батончики были сделаны в Краснодаре в апреле текущего года. При заказе несколько штук из партии проверили и они оказались нормальными. На данный момент все они возвращены производителю.

Тем временем ситуацией уже заинтересовались правоохранители. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Бурятия, проводится проверка, в рамках которой "будет установлена полная картина инцидента, после чего действиям (бездействию) должностных лиц Городского комбината школьного питания будет дана правовая оценка".

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Обложка ©

Babr Mash

Матвей Константинов
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