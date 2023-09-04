Салат оливье стал причиной массового отравления в Дагестане

В Дагестане 16 человек, включая двоих детей, отравились после собрания мусульман. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, инцидент произошёл в селе Кахиб ещё 31 августа, но известно об этом стало только сейчас.

"Все пострадавшие госпитализированы с клиническими проявлениями рвоты и диареи", — говорится в сообщении.

В ведомстве не исключают, что массовое отравление мог спровоцировать салат оливье, приготовленный на домашнем майонезе с использованием сырых желтков. Кроме того, блюдо весь день стояло на столе при комнатной температуре.