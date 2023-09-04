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4 сентября, 18:19

Салат оливье стал причиной массового отравления в Дагестане

В Дагестане 16 человек госпитализировали с отравлением после употребления оливье

В Дагестане 16 человек, включая двоих детей, отравились после собрания мусульман. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, инцидент произошёл в селе Кахиб ещё 31 августа, но известно об этом стало только сейчас.

"Все пострадавшие госпитализированы с клиническими проявлениями рвоты и диареи", — говорится в сообщении.

В ведомстве не исключают, что массовое отравление мог спровоцировать салат оливье, приготовленный на домашнем майонезе с использованием сырых желтков. Кроме того, блюдо весь день стояло на столе при комнатной температуре.

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Ранее Лайф сообщал, что массовое отравление шаурмой в Москве охватило уже больше полусотни человек, среди них двое детей. 20 пострадавшим поставлен диагноз "сальмонеллёз". В связи с грубыми нарушениями санитарных требований кафе "Бистро-24" было опечатано, необходимые материалы уже переданы в суд.

Обложка ©

Freepik / KamranAydinov

Наталья Исакова
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