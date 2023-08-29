Массовое отравление шаурмой в Москве охватило уже больше полусотни человек
Роспотребнадзор: В "Бистро 24" в Москве отравились шаурмой 53 человека
По последним данным, в "Бистро 24" в Москве отравились шаурмой и курицей гриль 53 человека, среди них двое детей. Об этом заявили в столичном управлении Роспотребнадзора.
"В настоящее время среди посетителей кафе, употреблявших шаурму и куры гриль, зарегистрировано 53 случая, в том числе двое детей девяти и 13 лет. В инфекционные стационары госпитализированы 42 человека, из них 10 человек выписаны на амбулаторное лечение", — отметили в ведомстве.
У 20 человек поставлен диагноз "сальмонеллёз". Помещение кафе опечатано, материалы переданы в суд.
Лайф напоминает, что отравившиеся купили шаурму в одной точке быстрого питания на севере Москвы. Выяснилось, что в заведении не хватало холодильников, продукты были неизвестного происхождения и без маркировки, а сотрудники — без медкнижек. Один из посетителей злополучного кафе рассказал, что нашёл в шаурме крысиный хвост. По делу о массовом отравлении арестовали пять человек.
ТАСС / Александр Рюмин