Массовое отравление шаурмой в Москве охватило уже больше полусотни человек

По последним данным, в "Бистро 24" в Москве отравились шаурмой и курицей гриль 53 человека, среди них двое детей. Об этом заявили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В настоящее время среди посетителей кафе, употреблявших шаурму и куры гриль, зарегистрировано 53 случая, в том числе двое детей девяти и 13 лет. В инфекционные стационары госпитализированы 42 человека, из них 10 человек выписаны на амбулаторное лечение", — отметили в ведомстве.