Челябинская школьница умерла после обеда с грибами, её мать парализовало

В посёлке Роза Челябинской области 13-летняя школьница умерла в больнице, куда её привезли после отравления грибами. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.

"Врачи сделали всё возможное для её спасения. Но степень интоксикации организма была высокой. Организм ребёнка не справился", — поделился собеседник издания.

Маму девочки парализовало. Женщина рассказала, что семья почувствовала себя плохо после грибного блюда. В региональном главке СК информацию подтвердили и сообщили о начале проверки.