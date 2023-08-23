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23 августа, 08:41

В Ленобласти девочки-подростки съели в лесу грибы и теперь борются за жизнь

"Mash на Мойке": В Ленобласти пятеро детей отравились грибами в лагере в Сомино

В Ленинградской области пятеро девочек отравились грибами в детском лагере. Инцидент произошёл в селе Сомино Бокситогорского района, сообщает "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, четверо несовершеннолетних находятся в тяжёлом состоянии, они в реанимации. Пострадавшим от 14 до 17 лет.

В региональном управлении СК подтвердили факт инцидента. Там сообщили, что, по предварительным данным, подростки отравились сырыми грибами, которые съели во время прогулки по территории лагеря. Им оказывается необходимая медицинская помощь, следователи проводят проверку.

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Ранее Лайф писал, что число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 107 человек. Среди них 23 ребёнка.

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ТАСС / Михаил Рогозин

Никита Никонов
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