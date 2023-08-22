Поставлена точка в деле о гибели бабушки и внучки из-за арбуза из "Магнита"
Пять лет колонии дали дезинсектору по делу об отравлении москвичек арбузом
Дезинсектору Антону Котову, который обрабатывал магазин "Магнит", где бабушка и внучка купили арбуз, а затем отравились им и умерли, дали пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Как уточнили в столичном СУ СК РФ, 41-летний мужчина признан виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц".
Дезинсектор, который обрабатывал магазин "Магнит", где москвички купили арбуз и умерли. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Следствием и судом установлено, что 6 сентября 2021 года осуждённый, являющийся водителем-дезинфектором, находясь в помещении одного из магазинов, расположенных на улице Совхозной в городе Москве, провёл дезинсекцию указанного помещения с использованием инсектицидного средства в нарушение санитарно-эпидемиологических требований по профилактике инфекционных болезней", — напомнили в ведомстве.
Следствие выяснило, что Котов нарушил запрет на обработку помещений без удаления из них пищевых продуктов или их тщательного укрытия. Расследование также осложнялось тем фактом, что обвиняемый свою причастность к смерти покупательниц отрицал.
Лайф напоминает: 10 сентября 2021 года в Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. Вскоре сотрудника частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где был куплен арбуз, задержали.
Спустя месяц после трагедии суд отправил дезинсектора под домашний арест, но позднее мера пресечения была смягчена. Адвокат мужчины заявлял, что экспертиза не смогла установить, какое именно вещество привело к трагедии.
Telegram / Прокуратура Москвы