Поставлена точка в деле о гибели бабушки и внучки из-за арбуза из "Магнита"

Дезинсектору Антону Котову, который обрабатывал магазин "Магнит", где бабушка и внучка купили арбуз, а затем отравились им и умерли, дали пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Как уточнили в столичном СУ СК РФ, 41-летний мужчина признан виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц".

Дезинсектор, который обрабатывал магазин "Магнит", где москвички купили арбуз и умерли. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Следствием и судом установлено, что 6 сентября 2021 года осуждённый, являющийся водителем-дезинфектором, находясь в помещении одного из магазинов, расположенных на улице Совхозной в городе Москве, провёл дезинсекцию указанного помещения с использованием инсектицидного средства в нарушение санитарно-эпидемиологических требований по профилактике инфекционных болезней", — напомнили в ведомстве.