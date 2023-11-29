Как добиться компенсации за повреждённый коммунальщиками автомобиль: Советы юриста

Если во время расчистки снега дворники или коммунальщики повредили ваш автомобиль, нужно в первую очередь вызвать участкового, чтобы зафиксировать произошедшее. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Славнов.

"Никто не застрахован от того, что дворник может случайно поцарапать лопатой, например, бампер. В таком случае стоит вызвать участкового и зафиксировать данный факт. Далее необходимо сделать независимую экспертизу, оценить стоимость повреждений и восстановительного ремонта", — пояснил Славнов.

По его словам, можно получить компенсацию за повреждённое авто. Деньги взыскивать придётся с УК или ГБУ, так как дворник, повредивший авто, — их работник.