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29 ноября, 02:41

Как добиться компенсации за повреждённый коммунальщиками автомобиль: Советы юриста

Эксперт Славнов: Ущерб с дворников за поцарапанное авто можно взыскать через УК

Если во время расчистки снега дворники или коммунальщики повредили ваш автомобиль, нужно в первую очередь вызвать участкового, чтобы зафиксировать произошедшее. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Славнов.

"Никто не застрахован от того, что дворник может случайно поцарапать лопатой, например, бампер. В таком случае стоит вызвать участкового и зафиксировать данный факт. Далее необходимо сделать независимую экспертизу, оценить стоимость повреждений и восстановительного ремонта", — пояснил Славнов.

По его словам, можно получить компенсацию за повреждённое авто. Деньги взыскивать придётся с УК или ГБУ, так как дворник, повредивший авто, — их работник.

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Тем не менее, чтобы избежать неприятных ситуаций, автоэксперты посоветовали россиянам воздержаться от поездок на личном транспорте в снегопад.

Обложка ©

Getty Images / Олег Копьёв

Анатолий Симоненко
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