Россиянам рассказали, как добиться компенсации при падении из-за гололёда

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Роскачество: При падении на льду около дома нужно обращаться в УК или в суд

28 ноября, 10:24
<p>Куда обращаться, если упал на льду около дома? Фото © ТАСС / Сергей Ермохин</p>

Куда обращаться, если упал на льду около дома? Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

Снег и наледь на придомовых территориях должны быть убраны, чтобы свести риск травмирования людей к минимуму. Кто это обязан делать по закону и как получить компенсацию в случае падения, объяснил заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков.

"В первую очередь стоит отметить, что снег во дворе жилого дома должен убираться в те места, где не ходят люди. При непрекращающемся снегопаде чистить тротуары в зависимости от интенсивности пешеходного потока должны каждые один-три часа, а если снегопад отсутствует — каждые сутки-трое", — приводит RT слова Позднякова.

Эксперт добавил, что управляющая компания обязана чистить территории около домов и посыпать землю реагентами, если этого не происходит, нужно жаловаться в УК или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Претензии лучше отправлять в письменном виде и в двух экземплярах, указал специалист. Аналогичная история и с очисткой крыши зданий от снега и сосулек, пояснил Поздняков.

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При падении около подъезда необходимо обращаться с претензиями в управляющую компанию. Если вы получили травму, важно зафиксировать место и время падения, говорит эксперт. Для этого нужно вызвать скорую помощь, чтобы получить выписку из карты вызова и впоследствии подтвердить факт падения. Кроме того, Поздняков рекомендует самостоятельно обратиться в травмпункт и взять там справку, в которой зафиксированы полученные травмы. А затем со всеми документами обращаться с претензией к тому, кто владеет участком, где произошло падение.

Специалист Роскачества дополнил, что нужно запечатлеть на фото или видео само место происшествия, лучше с отображением даты и времени, а также найти возможных свидетелей. Также Поздняков советует обращаться со всеми справками с претензией к тому, кто отвечает за участок, где произошло падение.

Если ситуацию не удаётся разрешить мирным путём, необходимо обратиться в суд. Пострадавший может требовать не только возмещения расходов на лечение, но и компенсацию морального вреда, а также упущенных из-за долгосрочного лечения доходов, подытожил Поздняков.

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А ранее Лайф писал, куда жаловаться в Москве, если не убирают снег. По словам юриста, жителям столицы нужно звонить на горячую линию Мосжилинспекции. Туда можно отправлять претензию даже по поводу государственной федеральной трассы.

Авторы
Дарья Нарыкова
Дарья Нарыкова

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