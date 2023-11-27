Россиянам рассказали, куда жаловаться, если не убирают снег
Юрист Салкин: Если не убирают снег, нужно жаловаться в УК и администрацию города
Если снег на улицах никто не убирает, граждане могут направить официальную жалобу в управляющую компанию и администрацию города. Об этом рассказал юрист, правозащитник Михаил Салкин. Он подчеркнул, что москвичам нужно звонить на горячую линию Мосжилинспекции.
По словам эксперта, можно пожаловаться, даже если эта проблема касается государственной федеральной трассы. Когда в Мосжилинспекцию поступает жалоба, там определяют, чья это дорога и кому нужно адресовать проблему. А если снег лежит на домовой территории, это уже забота управляющей компании. Вопрос с уборкой муниципальной территории должна решать местная администрация.
"Они должны заключать договоры на уборку территории. Если государственная федеральная трасса, то есть номера дежурных и туда можно сообщить, что дорога неубрана", — пояснил Салкин в беседе с NEWS.ru.
Напомним, Москву и Подмосковье 27 ноября накрыл аномальный снегопад, который в СМИ окрестили "чёрной метелью". Так, сугробы выросли до 22 сантиметров, достигнув январских показателей. Всего в столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Как отметили власти Московской области, это самый мощный снегопад за последние 40 лет. Из-за метели сегодня, 27 ноября, в аэропортах Москвы задержано и отменено более 70 рейсов. Куда хуже дела обстоят на побережье Чёрного моря, куда накануне обрушился настоящий "шторм века", пострадали и Крым, и Кубань, есть погибшие.
Агентство "Москва" / Авилов Александр