Россиянам рассказали, куда жаловаться, если не убирают снег

Если снег на улицах никто не убирает, граждане могут направить официальную жалобу в управляющую компанию и администрацию города. Об этом рассказал юрист, правозащитник Михаил Салкин. Он подчеркнул, что москвичам нужно звонить на горячую линию Мосжилинспекции.

По словам эксперта, можно пожаловаться, даже если эта проблема касается государственной федеральной трассы. Когда в Мосжилинспекцию поступает жалоба, там определяют, чья это дорога и кому нужно адресовать проблему. А если снег лежит на домовой территории, это уже забота управляющей компании. Вопрос с уборкой муниципальной территории должна решать местная администрация.