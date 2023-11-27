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27 ноября, 11:50

В Подмосковье под тяжестью снега рухнул спортивный комплекс

<p>Кадр с места обрушения спортивного комплекса в Алабушеве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/59812" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кадр с места обрушения спортивного комплекса в Алабушеве. Обложка © Telegram / SHOT

Спортивный комплекс обрушился под тяжестью снега в Московской области. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в селе Алабушево под Зеленоградом.

Кадры с места обрушения спортивного комплекса в Алабушеве. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, обрушение надувного шатра "Зевс" случилось рано утром. Тент попросту прогнулся под тяжестью скопившегося снега. В результате никто не пострадал. Известно, что шатёр использовался для пляжных видов спорта, которые из-за сезона сейчас неактуальны.

Напомним, Москву и Подмосковье сегодня, 27 ноября, накрыл аномальный снегопад. Так, сугробы выросли до 22 сантиметров, достигнув январских показателей. В столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Из-за метели сегодня, 27 ноября, в аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов.

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Наталья Исакова
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