В Подмосковье под тяжестью снега рухнул спортивный комплекс
Кадр с места обрушения спортивного комплекса в Алабушеве. Обложка © Telegram / SHOT
Спортивный комплекс обрушился под тяжестью снега в Московской области. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в селе Алабушево под Зеленоградом.
Кадры с места обрушения спортивного комплекса в Алабушеве. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, обрушение надувного шатра "Зевс" случилось рано утром. Тент попросту прогнулся под тяжестью скопившегося снега. В результате никто не пострадал. Известно, что шатёр использовался для пляжных видов спорта, которые из-за сезона сейчас неактуальны.
Напомним, Москву и Подмосковье сегодня, 27 ноября, накрыл аномальный снегопад. Так, сугробы выросли до 22 сантиметров, достигнув январских показателей. В столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Из-за метели сегодня, 27 ноября, в аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов.