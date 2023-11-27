В Подмосковье под тяжестью снега рухнул спортивный комплекс

Спортивный комплекс обрушился под тяжестью снега в Московской области. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в селе Алабушево под Зеленоградом.

По информации телеграм-канала, обрушение надувного шатра "Зевс" случилось рано утром. Тент попросту прогнулся под тяжестью скопившегося снега. В результате никто не пострадал. Известно, что шатёр использовался для пляжных видов спорта, которые из-за сезона сейчас неактуальны.