Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на автомобилях в снегопад

В последние дни столицу и ряд других регионов страны накрыл сильный снегопад. Как рассказал в беседе с RT вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр, в такую погоду автомобилистам стоит воздержаться от поездок на личном транспорте.

Причина в том, что любой выезд — это дополнительная нагрузка для всех, поэтому лучшее решение — общественный транспорт. Но если уж выбрались за рулём, лучше держать дистанцию, воздержаться от резких перестроений и резкого торможения. Перед поездкой также лучше заменить незамерзающую жидкость в бачке омывателя, иначе снег на стекле будет мешать обзорности.

Всё это можно делать только тем, кто успел заменить резину. В противном случае лучше подождать улучшения погоды. К тому же с 1 декабря начнут действовать штрафы и жёсткие меры, которые заставят автолюбителей безоговорочно "переобуваться" в зимнюю резину. Специалист не забыл и о совете для пешеходов — помнить, что у машины есть тормозной путь, а водитель не всегда имеет идеальную обзорность.

"Не нужно провоцировать водителя на резкое торможение, нужно быть вежливым по отношению к водителям, к другим пешеходам, не делать резкие шаги, не выбегать на пешеходный переход, по правилам пешеход должен посмотреть и убедиться в безопасности процесса перехода через дорогу", — пояснил Хайцеэр.