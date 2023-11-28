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28 ноября, 00:25

Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на автомобилях в снегопад

Эксперт Хайцеэр: Автомобилистам лучше не выезжать на дороги во время снегопада

В последние дни столицу и ряд других регионов страны накрыл сильный снегопад. Как рассказал в беседе с RT вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр, в такую погоду автомобилистам стоит воздержаться от поездок на личном транспорте.

Причина в том, что любой выезд — это дополнительная нагрузка для всех, поэтому лучшее решение — общественный транспорт. Но если уж выбрались за рулём, лучше держать дистанцию, воздержаться от резких перестроений и резкого торможения. Перед поездкой также лучше заменить незамерзающую жидкость в бачке омывателя, иначе снег на стекле будет мешать обзорности.

Всё это можно делать только тем, кто успел заменить резину. В противном случае лучше подождать улучшения погоды. К тому же с 1 декабря начнут действовать штрафы и жёсткие меры, которые заставят автолюбителей безоговорочно "переобуваться" в зимнюю резину. Специалист не забыл и о совете для пешеходов — помнить, что у машины есть тормозной путь, а водитель не всегда имеет идеальную обзорность.

"Не нужно провоцировать водителя на резкое торможение, нужно быть вежливым по отношению к водителям, к другим пешеходам, не делать резкие шаги, не выбегать на пешеходный переход, по правилам пешеход должен посмотреть и убедиться в безопасности процесса перехода через дорогу", — пояснил Хайцеэр.

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И уж конечно, за руль нужно садиться только в трезвом виде. Кстати, в Мурманской области планируют ужесточить контроль за нетрезвыми водителями, начав платить за доносы на них.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Кузьмичёнок Василий

Анатолий Симоненко
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