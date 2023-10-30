Россиянам назвали верный способ сэкономить на шинах

С наступлением холодов многие российские автомобилисты меняют летние шины на зимние, однако есть те, кто пользуется всесезонными покрышками, которые можно эксплуатировать круглый год. Какие плюсы и минусы есть у таких вариантов в беседе с радио Sputnik рассказал автоэксперт Максим Ракитин.

По словам специалиста, всесезонные шины используют обычно в странах и регионах с мягким климатом, где отсутствует наледь и снежные заносы. В России это прежде всего Краснодарский край и другие южные субъекты. В более северных районах можно столкнуться с тем, что из-за состава резины их нельзя достаточно уверено эксплуатировать на льду и так называемой шуге — каши из воды и льда. Полноценные зимние покрышки с шипами и фрикционным покрытием в таких условиях работают лучше, уверен эксперт.

В то же время у такого типа шин, безусловно, есть и свои преимущества. Одно из них — экономичность, что на первый взгляд очевидно, потому что их не надо менять каждый сезон и соответственно тратиться на это. Однако, по словам собеседника, здесь не всё так просто.

"Использование всесезонных шин можно назвать экономичным решением. Вы покупаете резину сразу на два сезона, вам не надо тратиться на шиномонтаж или перебортировку колёс каждые полгода. Но и изнашиваются такие шины быстрее, чем обычные сезонные, потому что постоянно находятся в контакте с дорогой", — заявил Ракитин.